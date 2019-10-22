Победы в спорте, достижения в труде

«РН – Северная нефть» – победитель первого регионального конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий

Начало осени выдалось для сотрудников ООО «РН – Северная нефть» богатым на спортивные события и достижения. Нефтяники защищали честь Общества на городских соревнованиях, многие выполнили нормативы ГТО, а предприятие стало победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий с численностью персонала 500-2000 человек.

К всероссийской акции «Кросс нации» Усинск присоединился семь лет назад, с тех пор интерес горожан к самому массовому легкоатлетическому забегу только растет. Этой осенью на старт вышли 400 приверженцев спорта и здорового образа жизни. По традиции в масштабном празднике приняла участие и команда «Роснефти».

В этом году маршрут «Кросса нации» начинался на площади имени Аллы Босовой. Спортсменам предстояло пробежать по улице Молодежной и вернуться обратно. Боевому настрою атлетов не помешал даже первый снег. После легкой разминки прозвучала команда «Старт!», и бегуны отправились на дистанцию. Среди представителей Общества лучшее время показал начальник управления технологий и инжиниринга бурения «РН – Северная нефть» Петр Егоров: к финишу он пришел шестым из общего числа участников.

– Занимаюсь бегом на любительском уровне, поэтому не рассчитывал на столь высокий результат. Шестое место мотивирует на усиленные тренировки. Возможно, в будущем смогу войти и в число призеров, – рассказал Петр Егоров.

Еще одним важным событием в спортивной жизни Общества стал фестиваль ГТО. На стадионе имени Юрия Спиридонова и в городском бассейне более двадцати представителей «РН – Северная нефть» на «отлично» сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» и получили значки разного достоинства.

– «РН – Северная нефть» с удовольствием участвует в корпоративных, городских и республиканских соревнованиях. Представители Общества выступают за сборные Усинска в различных видах спорта, вписывают свои имена в спортивную историю города, – рассказал начальник отдела социальных программ и корпоративной культуры «РН – Северная нефть» Алексей Черноткач. – Усилия предприятия по пропаганде ЗОЖ позитивно влияют на коллектив: нефтяники становятся более активными, здоровыми, внимательными к себе и близким.

Политику «РН – Северная нефть» в области ЗОЖ и спорта оценило Министерство физической культуры и спорта Республики Коми. В 2019 году Общество впервые приняло участие во Всероссийском конкурсе на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций Коми.

Эксперты детально изучили спортивную деятельность Общества и присудили «РН – Северная нефть» первое место среди предприятий с численностью персонала 500-2000 человек. Таким образом, усинская «дочка» «Роснефти» вышла в финал конкурса и представит республику на всероссийском уровне.

– Здоровый образ жизни стал важной частью нашей корпоративной культуры. Спорт укрепляет командный дух, воспитывает в работниках лидерские качества, а значит – помогает добиваться и амбициозных целей на производстве, – добавил Алексей Черноткач.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»