Национальный музей Коми отметил день рождения

Сто восемь лет исполнилось на минувшей неделе Национальному музею Коми. День рождения отметили на музейной ассамблее, прошедшей 17 октября в Литературном музее Ивана Куратова (один из отделов республиканского нацмузея). В этом году торжественное событие дополнилось еще двумя знаменательными датами: празднованием 180-летия со дня рождения первого коми поэта Ивана Куратова и пятидесятилетием со дня открытия литературного музея.

Первым музей поздравил сенатор от Коми Валерий Марков.

– Присутствовать на ассамблеях всегда приятное событие, потому что видишь, как пополняются коллекции, – отметил он. – Желаем дальше «обогащаться» – собирать знаковые вещи, предметы, которые нам нужно сохранить для будущих поколений.

Директор Комикиновидеопроката Виталий Лифляндский поздравил музей не только с датами этого года, но и с победой мультфильма «Зырянская баня» на VI Международном фестивале визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж». Созданный в музее мультфильм победил в номинации короткометражных анимационных фильмов в категории «Профессионал».

Также музей поздравили руководители Союза писателей Коми, музея истории и культуры Сыктывдинского района, литературно-театрального музея имени Дьяконова и другие.

Гостям представили аудиогид «Жизнь и творчество Ивана Куратова. История открытия и изучения поэтического наследия», позволяющий узнать о жизни поэта, а также созданный сотрудниками Финно-угорского культурного центра России фильм «Иван Куратов: свой путь».

По традиции в этот день в музее представили часть поступивших в 2019 году экспонатов и чествовали тех, кто их подарил. Среди дарителей был и корреспондент «Республики».

Ежегодно фонды музея в среднем пополняются на полтысячи экспонатов. Большую часть передают дарители, собиратели и коллекционеры. Принося вещи в музей, они продлевают им жизнь и оставляют память для будущих поколений. Принимают в музее лишь те вещи, которые уже представляют историческую ценность. Предметы современного быта такую ценность приобретут примерно через полвека.

Как рассказала «Республике» главный хранитель музея Марина Кириченко, в этом году в музей поступило 524 предмета.

– Мы традиционно принимаем предметы быта, фотографии, документы, связанные с историей Коми, этнографические предметы, традиционные костюмы и одежду, – рассказала она.

Также, по словам хранителя, в музее готовы принять советский агитационный фарфор, советские плакаты, архивы общественных, научных деятелей, деятелей искусства, интересные типы самоваров, например самовар-сбитенник (в фондах только один такой) или самовар-кухню; снимки начала прошлого века, фотографии общественно значимых мероприятий, визитов в республику известных политических и общественных деятелей страны, с видами старого Сыктывкара. Оказалось, что снимков столицы Коми 1990-х годов в музее вообще нет.

– Нужны предметы периода Первой мировой войны и вообще войн, в том числе, например, афганской, – продолжила список Марина Кириченко. – Дневниковые записи, воспоминания, письма военных лет с разных войн, дореволюционные документы, редкие книги, материалы по истории спорта в республике.

На музейной ассамблее также прозвучали слова благодарности в адрес музейных сотрудников за личный вклад в дело сохранения культурного наследия республики.

Артур АРТЕЕВ

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