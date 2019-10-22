Александр Артеев не признает вину

Прокурор Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» Александра Артеева. Он обвиняется в получении крупной взятки, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как пояснили в прокуратуре Коми, экс-чиновник обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере двух миллионов рублей от руководителя коммерческой организации из Твери за содействие в заключении муниципального контракта на поставку мусоросортировочного комплекса, беспрепятственную приемку и оплату по этому контракту. Для обеспечения отката цена заключенного контракта была завышена на 1,6 миллиона рублей, что квалифицировано как растрата.

Также бывшему заместителю руководителя администрации вменяется в вину неоднократное получение в 2014-2015 годах взяток от предпринимателей региона за обеспечение лояльности при приемке и оплате работ по различным муниципальным контрактам. Размер незаконных вознаграждений варьировался от 49 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Одно из таких преступлений, связанное с оплатой снегохода стоимостью 250 тысяч рублей, выявлено в ходе проверки, проведенной прокуратурой республики.

Помимо этого, экс-чиновник обвиняется в подписании в 2014 году отчетных документов о проведении ремонтных работ в Доме народного творчества поселка Подтыбок Корткеросского района. В действительности подрядная организация к выполнению этих работ не приступала, а на основании подписанных документов администрация необоснованно перечислила подрядчику 551 тысячу рублей.

Вину в совершении преступлений бывший чиновник не признал.

Уголовное дело расследовано региональным следственным управлением СК России. После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Сыктывкарский городской суд.

Ирина СМИРНОВА

Фото БНК