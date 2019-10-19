Волонтеры из Айкино – одни из лучших в России

Волонтерский отряд из села Айкино Усть-Вымского района «Драйв» стал победителем на конкурсе Российского движения школьников. На конкурс «Добро не уходит на каникулы» было подано более тысячи заявок из 74 регионов. Непосредственное участие в нем приняли 713 школьных волонтерских отрядов.

Эксперты оценили программы работы юных добровольцев и по итогам составили рейтинг 500 лучших волонтерских отрядов России. Лидерами в номинации «Добрый старт» стали отряды «Драйв» (Коми), «Орел» (Свердловская область) и «Будь с нами» (Воронежская область).

Как сообщила «Республике» руководитель волонтерского отряда «Драйв» – заведующая службой Общественной приемной главы Коми по Усть-Вымскому району Анна Семукова, отряд создан относительно недавно:

– Первого сентября нам исполнился один год, но, несмотря на столь юный возраст, мы уже добились многого. Мы приняли участие более чем в ста двадцати мероприятиях, совершили очень много добрых дел. И нам есть чем гордиться.

По словам собеседника издания, в отряде двадцать ребят в возрасте от семи до семнадцати лет. В том числе три «трудных» подростка и один ребенок с инвалидностью. Четыре подростка из отряда также входят в состав отряда волонтеров-медиков района «Витаминка». Название отряда «Драйв» расшифровывается как дружные айкинские волонтеры.

– Наши волонтеры большое внимание уделяют здоровому образу жизни, сдают нормативы ГТО, принимают участие в спортивных, военно-патриотических мероприятиях и приуроченных к социально значимым датам, – добавила Анна Семукова. – А также в экологических и благотворительных акциях. Мы очень разносторонние личности, поэтому направления нашей деятельности разнообразные.

Пятьсот отрядов – победителей конкурса получат ценные призы, а их образовательные учреждения – возможность подать заявки на получение гранта на развитие волонтерской деятельности в текущем учебном году.

От Республики Коми подали заявки на участие в конкурсе тридцать отрядов. В числе победителей оказались сразу двадцать. Больше только у Татарстана.

Артур АРТЕЕВ

Фото Анны СЕМУКОВОЙ