Парламентарии погрузились в суть проектного управления

В Госсовете Коми приступили к рассмотрению государственных программ в рамках бюджетных слушаний, которые традиционно предшествуют принятию главного финансового документа республики. Чтобы депутаты могли досконально разобраться, как формируются и реализуются госпрограммы и региональные проекты, министерство экономики региона организовало для них семинар-совещание.

Как напомнила, открывая заседание, председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, на реализацию региональных проектов в федеральном бюджете заложено 1,7 миллиона рублей.

– Президент Владимир Путин подчеркнул, что успех национальных проектов и программ в значительной степени зависит от эффективной работы регионов, что именно региональным управленческим командам предстоит сыграть главную роль в решении конкретных задач. Участие субъектов в реализации нацпроектов осуществляется через региональные проекты. У нас в республике 53 региональных проекта. Роль Госсовета здесь значима, поскольку, работая с избирателями, каждый из депутатов доносит до жителей республики информацию о том, каков же ожидаемый конечный результат реализации нацпроектов, – отметила спикер.

Министр экономики Константин Плехов в свою очередь пояснил:

– Все наши региональные проекты становятся составляющей частью рассмотрения госпрограмм. Но если госпрограммы рассматриваются на период 2020-2022 годов, то региональные проекты имеют более глобальный и широкий период действия – до 2024 года. В этой связи минэк как министерство, которое занимается проектным управлением, предложило совместно с Госсоветом провести семинар-совещание, чтобы более глубоко погрузить депутатов в систему проектного управления, нормативно-правового регулирования, проектную отчетность и так далее.

В свою очередь от депутатов минэк ждет информации с мест, чтобы получить обратную связь и реагировать на разные вызовы, рассматривать в правительстве и пересматривать подходы в реализации нацпроектов.

На совещании представители профильных министерств подробно остановились на четырех федеральных нацпроектах – «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Безопасные и качественные дороги». Рассказали о целях, ресурсах – финансовых, материальных, человеческих – и ожидаемых результатах реализации проектов до 2024 года.

Лина ПЕРОВА

Фото gsrk.ru