Границы для леса

В Сыктывкаре, Ухте и Печоре необходимо продолжить работу по установлению границ городских лесов. Это поможет их защитить, поскольку уменьшение площади их территорий не допускается по федеральному закону. Например, в Сыктывкаре сейчас установленная площадь городских лесов всего 367 гектаров, а в реестре значится 2,5 тысячи га. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин, выступая на заседании правительства Коми с докладом о создании в регионе лесопарковых зеленых поясов («зеленого щита»).

В мае этого года президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям обеспечить принятие нормативных актов о создании «зеленых щитов». В Коми это поручение выполнили авансом, еще до того, как оно было дано: летом 2018 года региональное отделение Общероссийского народного фронта подняло вопрос о создании лесопарковой зеленой зоны Сыктывкара, в августе инициативу обсудили в Общественной палате Коми, проект постановления внесли в Госсовет региона. Положительное решение о создании зеленого пояса было принято год назад, хотя при обсуждении, как уже писала «Республика», часть депутатов посчитала проект несколько сырым, нуждающимся в дальнейшей доработке.

– В свою очередь минприроды Коми своим приказом установило конкретные границы лесопаркового зеленого пояса города Сыктывкара с присвоением соответствующих кадастровых номеров. Стоит отметить, что такие пояса создаются в рамках городских лесов, где это предусмотрено государственным лесным реестром, – рассказал Роман Полшведкин. – Поэтому, прежде чем создавать лесопарковые зеленые пояса на территории населенных пунктов, нужно установить границы городских лесничеств и лесопарков. Поручение президента России обеспечить установление таких границ было еще в 2016 году, в 2017-м у нас создана рабочая группа по подготовке таких документов и организации работы с муниципальными образованиями, взаимодействием с ними, в том числе в части лесоустройства. Работа по созданию городских лесничеств завершена на территории Сыктывкара, Усть-Вымского и Прилузского районов. В Ухте работы на стадии завершения, Печора еще не приступала к созданию городских лесов. Организована работа в Инте и в Удорском районе.

По словам министра, хоть фактически поручение президента относительно принятия нормативного акта о «зеленых щитах» выполнено, муниципалитетам предстоит еще много работы по установлению границ городских лесов, проведению лесоустройства, чтобы в дальнейшем этим территориям можно было присвоить охранный статус лесопарковых зеленых зон. В Сыктывкаре, например, площадь установленных городских лесов 367 га, а в госреестре обозначено 2,5 тысячи га. Вместе с тем Роман Полшведкин предостерег чиновников от излишнего рвения в вопросе «зеленых щитов».

– Их создание на территории города накладывает на себя охранный режим, что в свою очередь может ограничить хозяйственную деятельность и инфраструктурное развитие территорий, – предупредил министр. – Кроме зеленых поясов в городских лесах есть еще зеленые зоны и в лесном фонде, это отдельная защитная категория. Мы живем в лесной республике, и у нас тут и так вокруг зеленый пояс, оттого и дикие звери к жилью выходят. У нас на территории лесного фонда в целом площадь зеленых зон – 116,5 тысячи га. В целом по Коми мы перевыполняем норматив по зеленым зонам почти в полтора раза. Вокруг Сыктывкара площадь зеленых зон составляет 63 тысячи га, хотя по нормативам достаточно в два раза меньше. А режим зеленых поясов, равно как и зеленых зон, достаточно ограничен. И в том же Сыктывкаре мы в пригородах имеем проблемы, когда невозможно проложить газопровод к территориям индивидуального жилищного строительства, приходится вносить изменения в документы строительного планирования, это занимает много времени и вызывает недовольство граждан. Поэтому нужно очень внимательно относиться и к установлению зеленых зон и зеленых поясов, чтобы не ограничить хозяйственную деятельность и структурное развитие города.

Анна ПОТЕХИНА

Фото drive2.ru