Региональный закон о капремонте изменят

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Коми планируют устанавливать ежегодно, а не раз в три года, как было раньше. По словам и.о. министра энергетики, ЖКХ и тарифов Виталия Поправки, связано это с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным: методика Минстроя России предусматривает ежегодный пересмотр размера взноса.

Подготовлен соответствующий проект изменений в региональный закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Как прокомментировал Виталий Поправка журналистам СМИ республики, запросы в Минстрой России по этому поводу были сделаны, и в федеральном органе ответили, что установление взноса ежегодно – требование, которое обеспечивает финансовую устойчивость региональной системы капитального ремонта. Многие регионы давно устанавливают взнос ежегодно.

– Это позволяет правительству региона с учетом экономической обстановки, иных условий обеспечивать показатель взноса такой, какой требуется для выполнения региональной программы, соответствует экономической ситуации в республике и стране, – пояснил и.о. министра. – Если мы не будем изменять размер взноса, а именно он формирует фонд капремонта, региональная программа в отведенный срок – до 2044 года – выполнена не будет.

До января этого года в Коми действовал взнос от 2,46 до 3,05 рубля за квадратный метр в зависимости от муниципалитета. За пять лет работы были проведены в 459 домах, в то время как в региональную программу включены почти семь тысяч. По словам Виталия Поправки, Минстрой России неоднократно указывал властям региона на то, что наш взнос один из самых маленьких по стране и это может вызвать риски неисполнения программы. Если следовать формуле, выведенной федеральным минстроем, сейчас в зависимости от муниципалитета взнос на капремонт в Коми должен составлять от 17 до 28 рублей за квадратный метр.

В январе этого года взнос в Коми изменили, он составил от 7,38 до 9,15 рубля за квадратный метр, что дало фонду капремонта возможность увеличить объемы работ.

Но в сентябре по решению Верховного суда республики это постановление признано недействующим. Как раз в связи с тем, что на тот момент еще не завершился трехлетний период действия ранее установленного размера взноса.

Виталий Поправка заявил, что нынешний законопроект к решению Верховного суда отношения не имеет, но в дальнейшем это позволит избежать таких судебных коллизий, двоякого понимания норм.

– Решение Верховного суда вступило в силу 20 сентября и исполнено. Все что касается изменения размера взноса и той разницы, что возникла с 20 сентября, то ее региональный оператор учел, то есть недоначислил в своих квитанциях на четвертый квартал, – сообщил он.

Проект изменений в закон о капремонте Виталий Поправка представил на заседании правительства Коми, где сообщил, что документ согласован с органами власти, проведено его общественное обсуждение. Замечаний, в том числе правового характера, не поступило.

– А как это может повлиять на реализацию программы капремонта? – спросил первый заместитель председателя правительства Коми Михаил Порядин.

– Пока никак не повлияет. Буквально это изменение заключается в том, чтобы размер взноса постепенно, исходя из принципов доступности для граждан, поэтапно приближался к экономически очевидному параметру, – пояснил и.о. министра. – В оставшиеся 25 лет это позволит нам выполнить поставленные задачи – почти 6,9 тысячи домов капитально отремонтировать.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru