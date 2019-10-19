По городу с белой тростью

Международный день белой трости отметили в Сыктывкаре на этой неделе. 15 октября незрячие жители и гости столицы Коми вышли на улицу, чтобы еще раз напомнить о проблемах, которые не замечают их зрячие земляки.

Как рассказала «Республике» организатор акции – сотрудник Коми региональной организации Всероссийского общества слепых Елена Попова, первое шествие незрячих в Коми прошло десять лет назад. С тех пор оно ежегодно проводится по инициативе специальной библиотеки для слепых имени Луи Брайля и республиканского отделения Всероссийского общества слепых.

В этом году шествие с белыми тростями стартовало от библиотеки для слепых, прошло по улицам Ленина, Орджоникидзе, Советской и Бабушкина. Конечной точкой стало крыльцо столичной администрации. В акции участвовало порядка шестидесяти человек. К сыктывкарцам присоединились незрячие из Воркуты, Печоры, Ухты, Микуня, Жешарта, Айкино и Деревянска.

– Цель акции – это привлечение внимания широкой общественности к проблемам лиц с нарушениями зрения и их интеграции в общество, – рассказала Елена Попова. – После шествия все незрячие пришли к одному мнению, что для инвалидов по зрению на улицах существует множество барьеров.

В частности, по словам собеседника издания, это лужи, ямы, бордюры, а также припаркованные на тротуаре автомобили.

Международный день белой трости был учрежден в 1970 году. Россия присоединилась к движению в 1987 году. Традиционно в этот день в Сыктывкаре проходит акция-шествие, в которой принимают участие незрячие люди, добровольцы и специалисты учреждений, которые занимаются решением проблем людей с инвалидностью.

Артур АРТЕЕВ

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