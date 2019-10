Образ сталинской Инты для страны и мира

Первый научный симпозиум, посвященный «угольным» городам и поселкам Советского Союза сталинской эпохи, прошел 8-11 октября в трех городах республики: в Инте, Печоре и Сыктывкаре.

Название форума лаконичное – «Образ Инты и СССР для страны и мира». Он стал первым в цикле международных симпозиумов по тематике образа Советского Союза 1930−1950-х годов в историографии, исторической памяти и политике. Этот цикл начал проводить Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН в содружестве с научными учреждениями, вузами, общественными организациями, российскими и зарубежными учеными.

В Инте симпозиум был приурочен к 65-летию города. В его программу были включены более полусотни докладов исследователей из Словакия, Дании, Беларуси, Казахстана, Чехии, Украины, а также Краснодара, Воркуты, Инты, Печоры, Сыктывкара и Ухты.

10 октября работа симпозиума продолжилась в Печоре, где большое впечатление на зарубежных ученых произвели выставочные залы и фондохранилища Печорского историко-краеведческого музея.

11 октября в Сыктывкарском государственном университете состоялось заседание молодежной секции симпозиума, организованное институтом истории и права СГУ.

Второй международный симпозиум может быть проведен через два года в Словакии. Именно в этой стране сейчас издана монография «Socialist city. Idea and its realization in the Soviet Union 1920’s and 1930’s». Книга, напечатанная в издательстве «Belianum» университета Матея Бела, посвящена исследованию сущности сталинской урбанизации. Одним из трех соавторов монографии стал директор Института языка, литературы и истории Коми научного центра Игорь Жеребцов. Другие авторы – главный научный сотрудник того же института Вячеслав Меньковский и профессор Иркутского национального исследовательского технического университета Марк Меерович. Книга посвящена памяти Марка Мееровича, ушедшего из жизни год назад и не увидевшего свой труд опубликованным. Это уже вторая книга с участием историков ИЯЛИ, изданная университетом Матея Бела. Первая «GULAG: ideology and economy of forced labour in the XX century» была опубликована в 2017 году.

Артур АРТЕЕВ

Фото illhkomisc.ru