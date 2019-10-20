Уважаемые работники дорожного хозяйства, ветераны отрасли, коллеги и партнеры!

Примите от нас самые сердечные и душевные поздравления с профессиональным праздником!

В канун Дня работников дорожного хозяйства мы выражаем глубокую признательность всем, кто отдает свои силы, профессиональные знания, умения и опыт развитию современной, комфортной и безопасной дорожной инфраструктуры республики. Особую признательность в преддверии праздника выражаем ветеранам дорожной отрасли.

Возрождение престижа и мощи нашего государства невозможно без современных дорог. Благодаря труду дорожников с каждым днем преображается облик городов и сел, создаются и поддерживаются автотранспортные связи между населенными пунктами, строятся дороги и мосты, которые сближают людей, обеспечивают территориальное единство республики, способствуют развитию и укреплению деловых и культурных связей.

Век высоких скоростей и новых технологий ставит перед работниками отрасли все новые задачи. Ваш профессионализм и трудолюбие позволяют достойно выполнять все намеченное на сегодня и смело смотреть в будущее. Благодарим вас за вклад в развитие сети автомобильных дорог Республики Коми! Желаем всем коллективам предприятий дорожной отрасли новых творческих проектов, процветания и стабильности, а каждому дорожнику – крепкого здоровья, хорошего настроения, жизненных сил и семейного благополучия!

Андрей Крикуненко, министр строительства и дорожного хозяйства Коми

Иван Урсу, председатель Коми рескома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Евгений Аверин, директор Ассоциации дорожных организаций Республики Коми