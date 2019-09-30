В опасном состоянии водители губят людей и лишаются свободы

Корткеросский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Сыктывкара. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Преступление было совершено в состоянии наркотического опьянения.
По информации прокуратуры РК, 14 ноября 2018 года на 44-м километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск сыктывкарец на автомашине «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль, двигавшийся во встречном направлении.
В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле» получил множественные телесные повреждения, от которых через три дня скончался в больнице.
При освидетельствовании виновника аварии непосредственно после ее совершения установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения.
Суд признал сыктывкарца виновным в инкриминированном деянии и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. После освобождения он на три года будет лишен права управлять транспортными средствами. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.
Фактов ДТП с тяжелыми последствиями, совершенных водителями, находящимися в состоянии наркотического опьянения, в Коми пока не так много. Значительно больше аварий происходит по вине пьяных водителей. Одна из аварий, вызвавших огромный общественный резонанс, произошла в Сыктывкаре 21 сентября. Напомним, в местечке Чит водитель автомобиля «Лексус» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Ауди». Водитель «Ауди» скончался на месте ДТП, его четырехлетний сын от полученных травм умер в больнице. После аварии у водителя «Лексуса» имелись визуальные признаки опьянения, кроме того, в мае его лишили права управления автомобилем на полтора года, но 19 сентября этого гражданина задержали пьяным за рулем. А через два дня произошла трагедия, унесшая жизни двух человек. В отношении водителя «Лексуса» возбуждено уголовное дело, он арестован на два месяца.
Пьяный водитель представляет повышенную опасность на дороге. Поэтому за склонность к поездкам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения предусмотрена уголовная ответственность, наказанием может стать реальное лишение свободы.
Например, Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 261.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).
Как сообщила прокуратура РК, 4 июня 2019 года воркутинец выпил три литра пива и решил съездить в магазин, чтобы купить еще спиртного. По дороге его задержали сотрудники ГИБДД. В ходе проверки стражи дорожного порядка установили, что мужчина в 2018-2019 годах шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В 2017 году воркутинец четыре раза был привлечен к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. Ему назначались наказания в виде штрафа, обязательных работ и даже лишения свободы. Однако любитель спиртного не сделал должных выводов и вновь сел за руль пьяным.
Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, а также лишением права управления транспортными средствами на три года.
На шесть месяцев в колонию-поселение отправится 25-летний житель поселка Жешарт Усть-Вымского района. Мужчина в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но тоже не усвоил урок. 24 апреля 2019 года этот гражданин в очередной раз сел за руль в нетрезвом виде и разъезжал по Жешарту. Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, результаты медосвидетельствования подтвердили, что водитель был пьян. Результатом стало возбуждение очередного уголовного дела. Суд пришел к выводу, что исправление этого гражданина возможно только в условиях лишения свободы. После отбытия срока в колонии-поселении житель Жешарта будет лишен права управления транспортными средствами на три года.
Условное лишение свободы реальным заменил для 37-летнего жителя села Визинга Сысольского района Верховный суд Коми по итогам апелляционного рассмотрения. Из материалов уголовного дела следует, что мужчина не раз позволял себе садиться за руль в состоянии опьянения, за что дважды был судим. После очередной поездки в пьяном виде гражданина привлекли к уголовной ответственности. Сысольский районный суд приговорил его к году лишения свободы условно. Учитывая системное противоправное поведение автомобилиста, прокуратура обжаловала приговор суда в части назначения условного наказания. Верховный суд Республики Коми согласился с позицией прокуратуры, изменил приговор и назначил подсудимому наказание в виде года реального лишения свободы. После отбытия наказания мужчина на три года будет лишен права управления транспортными средствами.
Светлана СОЛОВЬЕВА
Фото из архива «Республики»
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