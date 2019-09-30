Ухтинка зарабатывала на «ночных бабочках»

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летней женщины. Она признана виновной в организации занятий проституцией и содержании притона для этих занятий.

Судом установлено, что ухтинка с января по май 2019 года организовала предоставление «интимных услуг». Она подобрала женщин, готовых заняться древнейшей профессией, и предоставляла им квартиру для встреч с клиентами.

Как пояснили в прокуратуре Коми, жительница Ухты разработала систему заказов и доставки девушек клиентам, вела учет принятых клиентов, полученных от них денег и отработанного каждой «сотрудницей» времени.

Незаконная деятельность ухтинки была пресечена в мае 2019 года сотрудниками правоохранительных органов. Вину в инкриминируемом деянии женщина признала. Суд назначил ей наказание в виде десяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на десять месяцев. В доход государства конфискованы средства, полученные преступным путем, – свыше 100 тысяч рублей.

Светлана СОЛОВЬЕВА