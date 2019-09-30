Лучшие практики Коми

В Коми подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в 2019 году. Решением конкурсной комиссии лучшими признаны шесть реализованных проектов, сообщает портал правительства региона.

В этом году в Республике Коми участие приняли 17 проектов, претендующих на победу в одной из семи номинаций. По итогам голосования в номинации «Городское развитие и инфраструктура» лучшей признана практика по благоустройству парка для улучшения комфортной среды жителей, в номинации «Экология и бережливое отношение к природе» – трехуровневая защита акваторий водных объектов от нефтяного загрязнения. Проект «Развитие событийного туризма на примере межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Кöрт Айка» стал лучшим в номинации «Туризм и культура». Трудовой отряд «Чистый Жешарт» – «Социальное благополучие». Опыт Центра информационных технологий в развитии центра компетенций информационной безопасности и регламента оценки эффективности принимаемых учреждениями мер по защите информации стал лидером в категории «Цифровое развитие». Среди номинантов в «Науке и образовании» лучшим признан проект Усинска «Технопарк «Город будущего».

– Все практики, которые представляет Республика Коми, направлены в «базу данных» Агентства стратегических инициатив с возможностью тиражирования в любом регионе России.

Лина ПЕРОВА