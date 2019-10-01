Уважаемые жители Республики Коми!

В первый день октября мы отмечаем День пожилых людей.

Этот праздник еще раз напоминает нам о тех, на чью поддержку мы всегда рассчитываем, кто является нашими главными наставниками и старшими товарищами, – бабушках и дедушках, отцах и матерях.

Мы благодарны вам, что имеем возможность перенимать от вас опыт и знания, восхищаемся вашей активной гражданской позицией, жизненной энергией и неугасающим оптимизмом. Именно вы учите нас ценить дружбу, быть милосердными, заботиться друг о друге, трудиться, любить родину.

Наша задача – сделать вашу жизнь комфортной и интересной. В республике несколько лет реализуется проект «Третий возраст», развивается движение «Серебряные волонтеры». Вы с успехом возглавляете общественные организации, активно участвуете в культурных и спортивных мероприятиях, работаете с молодежью.

Отдельные слова благодарности выражаю ветеранам войны и труженикам тыла, которые вынесли тяготы тех суровых лет и смогли восстановить страну, создать условия для жизни будущих поколений.

Дорогие друзья! Желаю вам счастья, здоровья на долгие годы, бодрости духа. Пусть рядом с вами всегда будут любящие и заботливые родные и близкие!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми