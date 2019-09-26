Грант главы Коми усилит поддержку СОНКО

Автор: Редактор 26.09.2019

По поручению Сергея Гапликова разработан проект указа главы республики о грантах, предоставляемых на развитие гражданского общества, сообщает пресс-служба руководителя региона. Сейчас документ проходит процедуру общественных обсуждений на сайте pravo.rkomi.ru.

Ранее глава региона дал поручение проанализировать финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в республике и проработать вопрос централизованной грантовой поддержки по принципу конкурса президентских грантов.

– Надо выстроить систему взаимодействия между министерством экономики региона, Общественной палатой, академией госслужбы, администрацией главы Коми и социальным блоком правительства республики. Общественная палата получает заявку, обсуждает ее с экспертами и инициатором, затем принимает решение, достойна эта инициатива поддержки или недостойна. И направляет главе Коми для ее включения в соответствующее финансирование. Конкурс конкурсом, его никто не отменял. Но некоторые направления нуждаются в общественной поддержке, – подчеркнул Сергей Гапликов в ходе рабочей встречи с победителями конкурсов Фонда президентских грантов 2018 года.

Разработанный по поручению руководителя республики указ предусматривает оказание государственной финансовой поддержки на реализацию проектов СОНКО в рамках единого конкурса, положение о котором будет утверждено после принятия документа.

Сам конкурс начнется с февраля 2020 года. Финансирование будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на следующий год.

Представители некоммерческого сектора Коми ежегодно становятся финалистами конкурса президентских грантов и получают высокую оценку своих проектов на федеральном уровне. Чаще всего участники, представляющие республику, подают заявки в сфере охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни.

Указ главы Коми станет дополнением ряда мер, оказываемых правительством республики в рамках системы поддержки СОНКО. В этом году средства в размере 5,5 миллиона рублей были предоставлены Министерством экономики Республики Коми 30 СОНКО на реализацию социально значимых проектов.

Лина ПЕРОВА

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