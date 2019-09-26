Сотрудники Монди СЛПК очистили пляж Сыктывкара

Экологи и активисты Монди СЛПК привели в порядок городской пляж в местечке Кируль в ходе традиционной республиканской акции «Речная лента». В мероприятии приняли участие более 70 волонтеров – сотрудников комбината и членов их семей. В результате акции на пяти гектарах береговой зоны реки Сысолы собрано около 15 кубометров мусора.

– Участие в «Речной ленте» – наша добрая традиция. Был рад видеть на ежегодной акции как новые лица, так и постоянных участников, – сказал главный эколог Монди СЛПК Дмитрий Очеретенко. – Вместе мы сделали участок сыктывкарской земли немножко чище. Очень важно, что наши сотрудники участвуют в акции вместе со своими детьми, прививая им правильное отношение к природе. Уверен, что они не повторят ошибок старших поколений и будут трепетно относиться к чистоте окружающей среды.

Компания принимает участие в акции «Речная лента» с 2012 года. За это время силами Монди СЛПК очищено около 30 гектаров береговых территорий в Республике Коми и собрано более 50 кубометров мусора.

Частью устойчивой экологической политики компании в регионе является также увеличение рыбных запасов в местных водоемах. За последние шесть лет Монди СЛПК выпустил в реки республики более 1,7 миллиона мальков сига и хариуса.

Фото пресс-службы Монди СЛПК