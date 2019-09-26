Фильм «Юргана» признан лучшей журналистской работой России

В Сочи проходит крупнейший профессиональный съезд журналистов страны – ХХIII форум современной журналистики «Вся Россия – 2019». На нем были подведены итоги конкурса на лучшее журналистское произведение 2018 года. Свои работы на конкурс представили 340 журналистов со всей страны.

Победителем конкурса был признан фильм «Заслуженный артист ГУЛАГа» телеканала «Юрган». 22 сентября на сцене сочинского Зимнего театра награду получила автор фильма, журналист Елена Красильникова.

Фильм «Заслуженный артист ГУЛАГа» посвящен истории создания Воркутинского драматического театра. 75 лет назад артистами театра стали заключенные воркутинских лагерей, для которых сцена оказалась спасением от каторжного труда. В фильме использованы уникальные воспоминания близких и родных тех первых артистов и создателей театра.

Роман СЕМЕНОВ

Фото телеканала «Юрган»