Центр Сыктывкара облицовывают гранитом

В столице республики близится к завершению ремонт спуска к парку имени Кирова по улице Коммунистической: здесь старый асфальт заменен на гранитные плиты, проводка спрятана под землю, установлены винтажные фонари и другие элементы благоустройства. В скором времени такой же вид приобретут улицы Ленина, Советская и Коммунистическая вблизи главной площади города, сообщили в мэрии.

На спуске к Кировскому парку работы подходят к концу, и горожане уже могут оценить кардинальное улучшение облика данного участка. Это стало возможно благодаря применению натуральных материалов мощения и установке современных деталей городской инфраструктуры.

Основные же работы сейчас сосредоточены по другую сторону улицы Советской – по направлению к Стефановской площади.

– Мы знаем, что часть горожан обеспокоена тем, что рабочие перекопали данную локацию и не приступили к укладке гранита. Однако это планово и связано с работами по переносу всех электрических сетей с фасадов и старых уличных фонарей под землю. Эти работы завершены, и подрядчик укладывает гранит, – пояснил начальник городского управления ЖКХ Александр Гонтарь, отметив, что все работы в центре планируется завершить до ноября этого года.

Аналогичным образом преобразится и сквер напротив республиканского Дома дружбы народов. Кроме гранита, новых скамеек, урн, колонн для подзарядки гаджетов, ландшафтных и уличных светильников в сквере полностью реконструируют памятник красноармейцам. Монумент ввиду ветхости был демонтирован до основания, затем воссоздан в исторических размерах и пропорциях. В настоящий момент идет его облицовка мрамором.

Реализация проекта по благоустройству этих территорий подразумевает и омоложение растительности. Взамен деревьев, имеющих солидный возраст, будет высажено 56 крупномеров – клены, липы и березы высотой до пяти метров. Также благоустроят свыше четырех тысяч квадратных метров газонов.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара