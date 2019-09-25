В Казахстане торговые сети перестанут бесплатно выдавать покупателям полиэтиленовые пакеты. По словам министра экологии страны Магзума Мирзагалиева, это позволит снизить потребление пластика и полиэтилена на 30 процентов. Отказ от пакетов носит добровольный характер, но он направлен на благо экологии. Однако, как отмечает министр, о полном запрете на полиэтиленовые пакеты говорить пока преждевременно, поскольку нет достойной альтернативы. Производители, выпускающие биоразлагаемые пакеты, полностью весь рынок своей продукцией закрыть не могут. А вы могли бы отказаться от полиэтиленовых пакетов?

Елена Горобец, продавец-кассир, Усинск:

– Отказаться от полиэтиленовых пакетов могу легко. Для этих целей не обязательно даже использовать биоразлагаемые пакеты. Можно сшить аккуратные ситцевые мешочки для сыпучих продуктов – и красиво, и экологично, и долговечно. Вместо пакетов-маек можно также использовать многоразовые сумки. Ну и как вариант – раньше были бумажные пакеты.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам НУЗ «Узловая больница на станции Микунь ОАО «РЖД», Усть-Вымский район:

– Как только будет придумано что-то взамен, я откажусь тут же от этого «необходимого зла», поскольку осознаю катастрофу. Особенно в лесу чудовищно, где все завалено ими, или в море, когда к спине прилипает «это». Технически мы в семье уже максимально долго пытаемся использовать имеющиеся пакеты и в гипермаркетах берем с собой сумки многократного использования (и экономия, и экология). Совсем отказаться – пока никак. Вощеная бумага раньше выручала – так что-то ее не видать, как и пакетов, коричневых таких, из-под сахара за 96 копеек, которые в детстве так интересно было надувать и лопать с большим грохотом.

Александр Люосев, общественный деятель, Княжпогостский район:

– На мой взгляд, полиэтиленовые пакеты давно уже нужно было объявить вне закона. Если мы это не сделаем, то нашим внукам оставим не прекрасную голубую планету, а всемирную свалку. Да, пластиковые пакеты удобны, дешевы, но главная их беда – они разлагаются 100-150 лет. Неудивительно, что многие водоемы, места отдыха превратились сегодня в настоящие пластиковые горы мусора.

Надежда Брузда, главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Коми в Койгородском районе»:

– От полиэтиленовых пакетов не откажусь, потому что, как правильно отметили в Казахстане, в настоящее время нет достойной альтернативы. Производители, выпускающие биоразлагаемые пакеты, полностью весь рынок своей продукцией обеспечить не смогут.

Евгений Сироткин, главный инженер ООО «Новые технологии-2», Сыктывкар:

– Отказались от приобретения полиэтиленовых пакетов уже достаточно давно, несколько лет назад. Дело в том, что в полиэтилен и другой пластик упакованы почти все товары. Мы даже при прочих равных характеристиках стараемся приобретать товары в бумажной или картонной упаковке (и даже если это несколько дороже). Отказаться от полиэтилена полностью – преступно. Это прекрасный материал, с хорошими качествами. Пользоваться им надо по мере необходимости. Но зачем пихать его везде, где только возможно?

Николай Онищик, глава сельского поселения «Ёдва», Удорский район:

– Этот вопрос нужно задавать промышленности. Способна она сегодня удовлетворить потребности граждан в таре и других изделиях из полиэтилена? Я лично могу обойтись, если будет альтернативная замена из бумаги или других веществ. В западных странах это уже осуществляется, а мы, как всегда, плетемся в хвосте подобных событий. Наша промышленность неповоротлива, тяжело перестраиваемая. В Китае на сегодняшний день ученые синтезировали микробы, которые активно пожирают пластик и полиэтилен, так что через какое-то время будет решен вопрос и с их утилизацией.

Антонина Зиновьева, пенсионерка, Усть-Вымский район:

– Если магазины будут продавать товар в биоразлагаемой упаковке, я могу вполне отказаться от полиэтиленовых пакетов, так как давно хожу в магазин с тканевыми авоськами.

Надежда Семакова, директор по персоналу ООО «ССТ-Усинск»:

– Нет, к сожалению, в настоящий момент, это нереально. В Усинске не выдают бесплатно пластиковые пакеты, тем не менее мы их покупаем, в связи с отсутствием иного. В больших городах, где есть различные торговые сети, есть альтернатива, в том числе и в выборе пакетов. На Крайнем Севере все сложнее.

Геннадий Огородник, пенсионер, Ухта:

– С начала массового производства полимеров до сих пор нет ни одного пакета, который бы разложился в естественной среде. В мире перерабатывается всего лишь девять процентов пластиковых отходов, 12 процентов уничтожается, а остальные 79 процентов так и остаются на свалках или попадают в окружающую среду. Все привыкли к этим пакетам. Стало модно. Отказаться сложно, но надо. На мой взгляд, для начала необходимо сократить число пакетов и увеличить число аналогичных пакетов из бумаги и материи, построить перерабатывающие предприятия. И этим должно заниматься государство. Я по мере возможности пластиковыми пакетами не пользуюсь. И готов отказаться от них полностью. Я из того поколения, которое пользовалось авоськами, тряпичными сумками. Мне несложно вернуться назад и пройтись с покупкой, например, в авоське, сшитой из материи. Удобно, долговечно и не вредно для окружающей среды.

Елена Щербина, член Общественной палаты Коми, Сыктывкар:

– С радостью. Такие бренды, как Adidas, выдают при покупке бумажные пакеты и в Сыктывкаре. Отличная инициатива, и она должна найти поддержку в нашей северной республике, где есть производство по производству бумаги.

Эдуард Петров, инженер, Воркута:

– Весь цивилизованный мир отказывается от полиэтиленовых пакетов и пластиковой посуды. Пакетам есть замена как из бумаги, так и биопластика. Надо вводить акцизы на эти изделия и принять программу по ежегодному замещению неэкологичных товаров. Посуду, например, тарелки можно делать, и делают, из бумаги. Ложки и вилки из дерева.

Ирина Карманова, заведующая Территориальным центром социальной помощи населению, Койгородский район:

– Да, я полностью могу отказаться от полиэтиленовых пакетов. Я жила в то время, когда не было пакетов, вся продукция в магазине упаковывалась в бумагу. Можно также выпускать бумажные пакеты.

Александр Лютоев, заместитель главного редактора газеты «Вперед», Усть-Вымский район:

– Переходить на альтернативную упаковочную продукцию надо было уже давно. Полиэтилен и прочий пластик очень медленно разлагаются, в земле могут пролежать сотни лет, и ничего с ним не будет. При сжигании и разложении под влиянием ультрафиолета из пластика выделяется огромное количество вредных для природной среды и здоровья человека веществ. Готов отказаться от разовой полиэтиленовой упаковки, хотя это и очень удобно.

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– Да, необходимо отказываться от пакетов, одноразовой пластиковой посуды, от всего, что имеет длительный срок разложения. Очень хорошо помнят взрослые бумажные пакеты, стаканчики, тарелочки и так далее. Надо возрождать свое – российское, которое имеет возобновляемый ресурс.

Екатерина Леонова, служащая, Сыктывкар:

– Я бы с удовольствием отказалась от полиэтиленовых пакетов, если бы им была альтернатива. Если бы в магазине, например, можно было взять бумажный пакет, я бы всегда пользовалась. Вообще, в магазин стараюсь ходить с тканевой сумкой, ну и если уж использую пакеты, то не одноразово. Хорошо было бы еще уйти от пластиковой тары для продуктов.