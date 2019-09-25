Форум молодых семей

28 сентября с 11 до 19 часов в Сыктывкаре пройдет мероприятие, которое объединит людей, связанных темой семьи. Дом дружбы народов Республики Коми откроет свои двери для семей с детьми, супругов, молодых пар и неполных семей.

Темами форума станут традиционные семейные ценности, диалог между супругами, женское и мужское пространство, пути решения конфликтов в семье. Экспертами выступят ведущие психологи и педагоги, которые расскажут о том, как построить гармоничные отношения в семье, приготовиться к родительству и воспитать детей с учетом их особенностей.

Для самых маленьких участников тоже организована своя программа: творческие мастер-классы и игры.

Все площадки форума открытые, поэтому любой желающий может прийти и послушать экспертов, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Лина ПЕРОВА

Фото БНК