Форум молодых семей

Дом дружбы народов Республики Коми.

Автор: Редактор 25.09.2019

28 сентября с 11 до 19 часов в Сыктывкаре пройдет мероприятие, которое объединит людей, связанных темой семьи. Дом дружбы народов Республики Коми откроет свои двери для семей с детьми, супругов, молодых пар и неполных семей. 

Темами форума станут традиционные семейные ценности, диалог между супругами, женское и мужское пространство, пути решения конфликтов в семье. Экспертами выступят ведущие психологи и педагоги, которые расскажут о том, как построить гармоничные отношения в семье, приготовиться к родительству и воспитать детей с учетом их особенностей.

Для самых маленьких участников тоже организована своя программа: творческие мастер-классы и игры.

Все площадки форума открытые, поэтому любой желающий может прийти и послушать экспертов, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Лина ПЕРОВА

Фото БНК

1 Комментарий для "Форум молодых семей"

  1. ChiekoDig | ﻿26.09.2019 в 07:52 | Ответить

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