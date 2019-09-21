Агростартап и экспорт продукции Коми

«Республика» продолжает серию публикаций о том, что уже сделано в регионе и намечено сделать в рамках указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В медиапроекте, посвященном реализации в Коми национальных проектов, участвуют телеканал «Юрган», информационное агентство «Комиинформ», журнал «Регион», издательский дом «Коми» и газета «Республика». О том, какое участие принимает в реализации нацпроектов региональное министерство сельского хозяйства и потребительского рынка, рассказал руководитель ведомства Анатолий Князев.

Цели и задачи

Национальные проекты разработаны, чтобы добиться максимального результата для развития экономики. Конечная цель – поставить экономику на новые рельсы, повысить производительность труда и поднять уровень жизни наших граждан.

Например, по линии минсельхоза будет отрабатываться региональная составляющая двух нацпроектов: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Что касается малого и среднего предпринимательства, то в рамках нацпроекта подготовлен региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми». Его цель – вовлечь к 2024 году в малый и средний сельскохозяйственный бизнес не менее 272 человек.

Что касается экспорта, то разработан региональный проект «Экспорт продукции АПК». Он нацелен на то, чтобы экспорт продукции АПК Республики Коми к 2024 году достиг 0,7 миллиона долларов США. То есть по сравнению с 2017 годом он увеличится в 3,5 раза.

Поддержка фермеров и кооперации

Одно из главных направлений нацпроекта в поддержке малого и среднего предпринимательства – это грант «Агростартап». Государственная поддержка поможет сделать первые шаги тем, кто собирается организовать фермерское хозяйство. Грант дается фермеру на развитие. Он может получить до трех миллионов рублей, если претендует на деньги только для своего хозяйства, и до четырех миллионов, если состоит в кооперативе. Средства предоставляются на условиях софинансирования. Фермеру необходимо определиться со стоимостью проекта, который он хочет реализовать. При этом у него должно быть не менее десяти процентов собственных средств, а остальные 90 процентов выделит государство.

Грант выдается на конкурсной основе. Претенденту нужно предоставить в минсельхоз Коми бизнес-план, который оценят по специальной шкале. Принимая решение, комиссия будет опираться на приоритеты, обозначенные правительством региона. В Коми приоритетными направлениями в аграрном секторе являются молочное и мясное животноводство.

– Еще раз подчеркну, что максимальный размер гранта зависит от того, работает фермер один или состоит в кооперативе. В первом случае максимальный размер гранта составит три миллиона рублей. Если же фермер является еще и членом кооператива, то он может претендовать уже на грант до четырех миллионов рублей. Но при этом должен выполнить условие: от 25 до 50 процентов суммы гранта нужно направить на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, в котором он состоит. И необходимо предоставить два бизнес-плана – на развитие своего хозяйства и на развитие кооператива, – рассказал Анатолий Князев.

Получить грант может гражданин России, который постоянно проживает в сельской местности и занимается сельским хозяйством или намерен им заняться. Претендент на «Агростартап» не должен являться индивидуальным предпринимателем в течение последних трех лет и не должен быть учредителем или участником коммерческой организации. Исключение составляют только крестьянские (фермерские) хозяйства. На грант может претендовать даже гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство. Для его получения не обязательно изначально быть фермером. Но в случае победы на конкурсе грантополучателю необходимо будет зарегистрироваться в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 15 календарных дней.

– Важно подчеркнуть, что претендент на «Агростартап» не должен быть получателем какого-либо иного гранта по линии минсельхоза, например, «Начинающий фермер» или «Семейная ферма». Этот грант дается только один раз именно для возможности стартовать в бизнесе. Зато после успешного освоения «Агростартапа» можно будет заявиться на грант «Семейная ферма» и получить господдержку на строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческого помещения, – пояснил министр.

На грант можно приобрести земли сельхозназначения в Республике Коми, оплатить разработку проектно-сметной документации для строительства или реконструкции зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Можно приобрести, построить или отремонтировать производственные и складские здания, помещения, пристройки, инженерные сети, а также оплатить регистрацию этих зданий и помещений. Грант можно направить и на строительство дорог и подъездов к производственным объектам, подключение производственных объектов к инженерным сетям. А можно приобрести сельскохозяйственных животных, сельхозтехнику и инвентарь, грузовой автотранспорт, оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, посадочный материал для многолетних насаждений.

По словам Анатолия Князева, ограничения тоже есть. Например, за счет гранта нельзя заниматься реконструкцией объектов, взятых в аренду. Приобретаемое оборудование не должно быть старше одного года, а приобретенное оборудование нельзя отчуждать в течение пяти лет. Поголовье животных должно сохраниться на протяжении пяти лет.

– Получатель должен освоить грант за 18 месяцев и выполнить все показатели, обозначенные в соглашении. Имущество и животные, приобретенные на средства гранта, должны быть застрахованы. Кстати, мы стимулируем к созданию новых рабочих мест. Если фермер получил грант до двух миллионов рублей, он должен создать как минимум одно рабочее место. Если более двух миллионов – как минимум два рабочих места, – добавил спикер.

Первые претенденты

Как заметил министр, поддержка оказалась очень востребованной, несмотря на то, что это пока еще новое направление. В начале августа в минсельхозе состоялся конкурсный отбор. Поступило пять заявок, три из них признаны победителями.

Будут реализованы проекты по развитию пчеловодства в Койгородском районе и по развитию животноводства в Корткеросском и Усть-Куломском районах. Оба фермера, которые намерены развивать животноводство, состоят в сельскохозяйственных кооперативах и внесут часть грантов в неделимый фонд.

– И стоит отметить, что это потомственные фермеры, которые решили пойти по стопам родителей и тоже организовать свое фермерское хозяйство, – подчеркнул Анатолий Князев. – Так что, можно сказать, гранты «Агростартап» способствуют не только старту бизнеса, но и преемственности поколений в сельском хозяйстве.

В правительстве подумали и о тех, кто начинает сельскохозяйственный бизнес с нуля. В региональном проекте заложено мероприятие, которое как раз и нацелено на обучение и информационно-разъяснительную работу, проведение специальных семинаров и совещаний. Создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, продумана система обучения специалистов в корпорации «МСП». То есть будет обеспечена полная информационная открытость.

– Но пока сельскохозяйственная кооперация на селе развита слабо, – отметил министр. – Людей надо подталкивать к этому шагу, пока еще не все понимают, что кооперация – это способ работать более эффективно. Фермеру не нужно в одиночку решать проблему сбыта, переработки, хранения, доставки продукции – все это может взять на себя кооператив.

Для мотивации людей к объединению в кооперативы в рамках регионального проекта пре-дусмотрены не только гранты, но еще и субсидии для кооперативов. Им возмещают до 50 процентов затрат на покупку животных или имущества, а также от 10 до 15 процентов затрат на закуп и реализацию продукции. Это отдельное мероприятие.

Реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» уже дала первые результаты. С начала года создано восемь новых фермерских хозяйств и три кооператива: СППССК «Усть-Куломский» (переработка и реализация молока), СПССПОК «ОРДЫМ» (закуп, переработка и реализация картофеля, овощей открытого грунта), СППС «Сила Жизни» (переработка дикоросов). Привлечено в кооперативы 20 членов.

Экспорт продукции АПК

По линии минсельхоза Коми реализуется еще один региональный проект – «Экспорт продукции АПК». Потенциал для развития экспорта у региона есть, уверен руководитель ведомства:

– Уже определены рынки, товары, экспортеры, возможные способы доставки продукции. Организации, которые занимаются производством мясной продукции, сбором и переработкой дикоросов, производством алкогольных напитков, заинтересованы в освоении зарубежных рынков. Мы планируем поставлять на экспорт в Финляндию по 20 тонн оленины и продукции из оленины в год. В страны Европейского экономического сообщества планируем ежегодно поставлять до 80 тонн грибов, ягод, лекарственных растений. В страны Содружества Независимых Государств планируем ежегодно поставлять 1500 дал алкогольных напитков.

Вопрос соответствия всем необходимым требованиям также прорабатывается в рамках нацпроекта. Что касается оленины, то в планах правительства Коми организовать региональный государственный ветеринарный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ. После успешного прохождения процедуры хозяйство, которое намерено поставлять мясо за рубеж, получит еврономер и сможет начать экспортные поставки.

Также, чтобы привести в соответствие с потребностями внешнего рынка качество продукции, ее упаковку и ассортимент, запланирована модернизация основных производств.

Один из основных экспортеров – ПСК «Оленевод» приступил к реализации крупного инвестиционного проекта «Строительство и техническое переоснащение комплекса по переработке продукции оленеводства». Срок реализации – до 2022 года. Будет построен новый цех глубокой переработки оленины, реконструированы котельная, скважина, энергообеспечивающая система. Все это позволит значительно расширить ассортимент продукции с высоким уровнем рентабельности и привлечь оленеводов-частников в качестве поставщиков сырья.

Заготовители и переработчики дикоросов с 2020 года также планируют модернизацию за счет приобретения камер шоковой заморозки, оборудования для сушки, упаковки, нанесения этикеток.

– Мероприятия нацпроекта нацелены на создание товаропроводящей инфраструктуры. Уже с этого года будет организован учет наших потребностей по транспортировке на экспорт новой товарной массы. Будет выстроено взаимодействие с Минсельхозом России. На федеральном уровне появится комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Мы будем информировать действующих и потенциальных экспортеров о возможных способах доставки продукции за рубеж, – рассказал министр.

Продвижение товара

Для оказания помощи экспортерам из Коми планируется организовать дегустации, презентации продукции на различных мероприятиях, а также обучающие семинары. На семинарах действующим и потенциальным экспортерам дадут исчерпывающую информацию о требованиях таможенного, ветеринарного, фитосанитарного законодательства, о подтверждении соответствия продукции для экспортных поставок, о мерах государственной поддержки.

Также проводится брендирование продукции. Для продвижения оленины, в том числе на зарубежные рынки, ПСК «Оленевод» разработал бренд «Воркутинская оленина».

– В июне этого года Роспатент в отношении нашего бренда принял решение о государственной регистрации наименования места происхождения товара, то есть оленеводческое хозяйство получило исключительное право на такое наименование, – пояснил Анатолий Князев. – Подтверждены особые свойства оленины, которые определяются природой и географией Воркуты. Мы ожидаем, что за счет выхода на новые рынки сбыта увеличится доходность предприятий, сохранятся рабочие места, а в каких-то организациях их количество увеличится, что особенно важно для сельского населения.

Подготовил Игорь ПЕТРОВ

Фото из архива «Республики» и mshp.rkomi.ru