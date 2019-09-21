Получателей компенсации за детсады станет больше

Поправки в существующее постановление о компенсации родителям за присмотр и уход за детьми в детских садах рассмотрели 19 сентября на заседании правительства Коми. Изменения проходят в рамках реализации комплекса мер соцподдержки семей с детьми, инициированного главой региона Сергеем Гапликовым.

Как доложил заместитель министра образования Руслан Ибрагимов, проектом постановления предлагается установить компенсацию на первого ребенка в размере 30 процентов среднего размера родительской платы взамен действующих сейчас 20 процентов. В связи с тем, что закон вступает в силу в части изменения критериев нуждаемости с 1 сентября, проект постановления предусматривает переходный период, в течение которого родители могут подать заявление на компенсацию и получать ее уже с 1 сентября. Переходный период установлен до 1 декабря 2019 года.

После принятия нормативного документа компенсацию будут выплачивать семьям, чей доход не превышает 2,5-кратного размера прожиточного минимума. В результате уже с сентября 2019 года более чем в три раза увеличится количество получателей данной меры поддержки. Если сейчас компенсацией пользуются 18 тысяч семей, то потом ее будут получать до 53 тысяч семей. В результате семья сможет сэкономить от 490 до тысячи рублей в месяц в зависимости от того, в каком муниципальном образовании она проживает.

В текущем году это повлечет увеличение расходов республиканского бюджета на 73 миллиона рублей, а в следующем году – на 127 миллионов.

Галина ГАЕВА