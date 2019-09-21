Раиса Вагнер: «Мне посчастливилось работать с известными учеными-филологами»

В рамках проекта «Спасибо наставнику!» «Республика» продолжает цикл публикаций об известных и не очень известных жителях региона, ставших настоящими профессионалами своего дела благодаря наставникам. О людях, сыгравших важную роль в формировании ее как педагога, рассказала учитель коми языка и литературы гимназии искусств при главе Коми Раиса Вагнер.

Свою судьбу женщина считает счастливой. И в первую очередь потому, что в свое время сделала правильный выбор: ей предлагали поступить в аспирантуру, она могла бы посвятить себя науке, но предпочла работать с детьми.

– Я ни в коей мере не умаляю значимость научной работы, но все-таки живое общение с детьми для меня намного ценнее, – рассказала Раиса Вагнер. – Для того чтобы постоянно развиваться в своей области, не обязательно идти в науку, можно заниматься самообразованием. А дети – это же вечный двигатель для личностного роста, чтобы быть для них интересной, надо всегда удерживать планку.

В педагогике Раиса Вагнер уже 52 года. Она заслуженный работник Республики Коми, отличник образования, награждена медалью к 200-летию Александра Пушкина. Ее ученики – победители и призеры всероссийских и межрегиональных олимпиад и конференций.

Родилась она в Палаузе Сысольского района в учительской семье. Учителями были и мать, и отец, и дядя. Неудивительно, что и девушка выбрала эту стезю. После школы поступила в Сыктывкарское педучилище имени Куратова. После его окончания в 1967 году вновь приехала в родное село, где четыре года преподавала в местной школе.

– Тогда в классе было 27 человек, а сейчас во всей палаузской школе – четыре ученика, – с грустью поведала собеседница издания.

Потом была учеба на филфаке КГПИ, после окончания которого Раиса Вагнер пришла работать ассистентом кафедры коми языка и литературы в Сыктывкарский государственный университет. В СГУ она проработала десять лет. Возможно, так и осталась бы там, но в семье случилось несчастье – погибла старшая дочь, студентка этого же вуза. Оставаться в университете, видеть каждый день аудитории, коридоры, где она еще недавно ходила, Раиса Вагнер не смогла. Подала заявление об уходе. Коллеги говорили: «Время пройдет, боль утихнет, и ты возвращайся». Но судьба распорядилась иначе. В 1988 году ее пригласили в гимназию искусств при главе Коми, где она работает до сих пор. Сначала преподавала там коми язык и литературу. А теперь в качестве педагога дополнительного образования преподает спецкурс по коми литературе и фольклору. Раиса Вагнер разработала восемь авторских учебных программ. Ее программа по коми литературе до сих пор востребована у преподавателей.

По словам женщины, ей везло на хороших людей. Первый ее наставник по жизни – мама – заразила ее любовью к языку и литературе, научила ответственному отношению к работе. А в последующем все, кто встречался на ее жизненном пути, эту любовь укрепляли и охотно делились с ней своими знаниями.

– Настоящими мастерами своего дела были мои преподаватели в педучилище – Анна Федоровна Рассыхаева и Лилия Николаевна Некрасова. Безусловно, очень много мне дала работа в университете. У нас на кафедре были такие мастодонты коми филологии, как Анатолий Константинович Микушев и Евгений Александрович Игушев. В 70-80-е годы жизнь ведь была совсем другая, постоянно шел обмен опытом, в университет ученые приезжали со всего Союза – из Удмуртии, Питера, Москвы, Эстонии, из Венгрии. Часто к нам приезжал Василий Ильич Лыткин. Я могла бы сказать, что все они были моими наставниками. Многое из того, чего я добилась в жизни, это отчасти и их заслуга, но самым главным наставником считаю доктора филологических наук, профессора Веру Алексеевну Латышеву, – рассказала педагог.

Особая гордость Раисы Вагнер – ее ученики. Многие из них стали известными людьми в республике, но все они до сих пор для нее Тани, Миши, Жени. Она не просто помнит их всех, а следит за их судьбами, в специальную папку собирает всю информацию об их успехах. И ученики не забывают свою учительницу, всегда приглашают ее на вечера встреч.

– Наряду с гимназией я работала и в лицее для одаренных детей из сельской местности. И очень горжусь тем, что могла что-то дать именно сельским детям, – отметила Раиса Вагнер. – Это здорово, что в республике есть такие специализированные учебные заведения, где сельским талантливым детям дается возможность раскрыть свой потенциал и найти себя в жизни.

Галина ГАЕВА

Фото из архива Раисы Вагнер