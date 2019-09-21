На перекрестках визуального искусства

Более полусотни фильмов вошло в программу VI Международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» («Перекресток»). Творческий кино- и фотофорум проходит в Сыктывкаре с 18 по 21 сентября. Торжественное открытие фестиваля состоялось 18 сентября в Доме дружбы народов Республики Коми.

В этом году было оценено 160 заявок от авторов из 24 регионов России, а также из Эстонии и даже из Луганска и Донецка. Лучшее представили сыктывкарскому зрителю. В конкурсную программу фестиваля вошли 55 видеоработ (документальные, этнографические, игровые и анимационные фильмы и социальные ролики) и 41 фоторабота от 69 авторов.

Шестой «Туйвеж» расширил перечень номинаций. Так, в анимационном и игровом конкурсе теперь оценивают любителей и профессионалов. Визитной карточкой стала отдельная конкурсная программа в номинации «Туризм», приуроченная к объявленному ООН Международному году языков коренных народов. За победу здесь борются все вошедшие в программу работы, наглядно рассказывающие о туризме в Республике Коми. Всего девять номинаций, победители в каждой из них определятся на открытых просмотрах. Основной площадкой проведения стал Дом дружбы народов Республики Коми, там проходят показы конкурсной программы, фотовыставка. На второй площадке фестиваля – в Финно-угорском культурном центре Российской Федерации можно увидеть также фильмы, не вошедшие в конкурс фестиваля. Вход на все кинопоказы и мастер-классы, открытие и закрытие свободный.

Оценивают работы конкурсантов Любовь Терентьева – ведущий драматург Республики Коми, член Союза театральных деятелей России, член Союза писателей России, Инесса Орел – директор АУ РК «Издательский дом Коми», автор и инициатор множества проектов по развитию и продвижению коми языка. Зарубежным членом жюри стал финский журналист и кинодокументалист Аслак Палтто. Он окончил Саамский университет прикладных наук в Каутокейно (Норвегия) по специальности «Журналистика и медиа коренных народов». Для финской государственной телерадиокомпании «Юле» готовит еженедельные теле- и радиопрограммы. Снимает документальные фильмы на актуальные темы, касающиеся саамского оленеводства. На открытии фестиваля он был в ярком саамском национальном костюме.

Председатель жюри – Вениамин Тронин (Удмуртия), кинорежиссер, сценарист, драматург, литератор и преподаватель, основатель и руководитель удмуртской студии «Киноглаз-ов» и киношколы «ВЕТР». Члены жюри дают мастер-классы для участников и зрителей по различным направлениям. В частности, Аслак Палтто в Усть-Куломском районном доме культуры провел мастер-класс «Знакомство с современным документальным кино Финляндии».

Закрытие фестиваля и подведение итогов – 21 сентября в Финно-угорском этнокультурном парке.

Специальным призом будет награжден лучший пост в социальных сетях или на популярных сайтах: видео- или фотопубликация участников фестиваля.

В этом году фестиваль отмечает десятилетний юбилей. Первый показ состоялся в 2009 году, а проходит фестиваль раз в два года. Все это время «Туйвеж» остается не только территорией для обмена опытом любителей и профессионалов кино- и фотоискусства, но и уникальной возможностью для сохранения и развития языка, культуры и традиций братских народов.

Организаторы фестиваля – АУ РК «Комикино» при поддержке республиканских министерства культуры, туризма и архивного дела и министерства национальной политики.

Артур АРТЕЕВ

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