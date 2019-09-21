«Асъя кыа» покажет немцам «Мифы северной тайги»

На этой неделе официально открылся юбилейный, восьмидесятый творческий сезон Коми республиканской филармонии. Зрителей ждет много интересных концертов и новых программ. 17 сентября руководство филармонии рассказало журналистам о том, что именно подготовили творческие коллективы, добавив, что в этом году артистов увидят и услышат не только их земляки, но и жители трех немецких городов.

Через два месяца Коми республиканская филармония станет участником «Русских сезонов». Это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю, инициатором которого выступило правительство страны.

– «Асъя кыа» впервые за несколько лет выедет на большие гастроли в Европу, – рассказала директор филармонии Мария Балмастова. – Ансамбль даст два концерта в Российском доме науки и культуры в Берлине, а также по одному выступлению пройдет в Дрездене и Шпандау. Только шесть российских национальных коллективов удостоены такой возможности и будут представлять в этом году российскую культуру за рубежом. Выступления проходят в рамках совместного проекта с Союзом национальных профессиональных коллективов России «Special Folk Edition».

Концерты в Германии состоятся в середине ноября. В зарубежную программу «Мифы северной тайги» войдут номера как из золотого фонда ансамбля, так и новые постановки.

В конце ноября «Асъя кыа» представит зрителям новую программу под названием «Ожерелье Финноугории». Как рассказал художественный руководитель – главный балетмейстер коллектива Дмитрий Бушуев, концерт будет посвящен культурам четырех финно-угорских народов: коми, удмуртам, мордве и марийцам. Песни родственных народов будут звучать на языке оригинала. Для этого в филармонию пригласят специалистов, чтобы помочь артистам с незнакомой фонетикой. Коми представит вокально-хореографическая постановка «Весенняя Сысола», основанная на традициях Сысольского района. В отличие от «летних» номеров, здесь будут новые, «зимние» костюмы.

«Асъя кыа» в этом сезоне также готовит программу с ансамблем Удмуртской Республики «Италмас». Совместные концерты «Мы, финно-угры» пройдут 3 декабря в Сыктывкаре, 4 декабря – в Ухте. Помимо этого, у «Асъя кыа» запланирован концерт с известным баянистом из Татарстана Айдаром Гайнуллиным «Ритмы страсти», вечер современной хореографии «Любовь. Жизнь. Танец». До конца года коллектив побывает на гастролях в трех городах России. 23 сентября в Самаре совместно с Волжским хором состоится концерт «От Печоры до Волги». 24 сентября эту же программу увидят жители Димитровграда. А 26 сентября гастроли завершатся концертом «Север – песня, Север – танец» на сцене Ярославской филармонии. По словам Дмитрия Бушуева, в Ярославле на единственный концерт раскуплены все билеты. В середине октября «Асъя кыа» пригласили в Москву на концерт к юбилею худрука хора имени Пятницкого Александры Пермяковой. Запланированы также обменные гастроли с Северным русским народным хором.

К грядущему юбилею Победы ансамбль «Асъя кыа» подготовит вокально-хореографическую композицию «Брестская крепость». Часовая постановка будет состоять из нескольких частей: «Брестская крепость», «Узники», «Письма с фронта» и «Победа».

Другой коллектив филармонии – ансамбль «Зарни ёль» в этом сезоне отметит четверть века со дня образования. По словам художественного руководителя коллектива Сергея Гусева, в юбилейный год планируется три премьеры. Это литературно-музыкальная «Сказка о Золотом петушке» (из цикла «Лукоморье» к 220-летию Александра Пушкина), программа «Разговор со счастьем» совместно с солистом Сергеем Плюсниным. А к 75-летию Победы коллектив подготовит концерт «Война глазами женщины» с участием лауреата международных конкурсов Ирины Крутовой.

С 6 по 9 октября пройдут гастроли ансамбля «Зарни ёль» в Усинске, Печоре и Микуне. 17-18 октября коллектив вместе с Викторией Пыстиной отправится в Нарьян-Мар. Там артисты примут участие в передаче эстафеты Всероссийского театрального марафона, а также дадут два сольных выступления: литературно-музыкальную постановку «Кошкин дом» и вечерний сольный концерт.

К юбилею Победы филармония также готовит хоровой концерт «Музыка войны». По словам главного хормейстера ансамбля «Асъя кыа» Алексея Разбакова, в концерте прозвучат малоизвестные сочинения русских и зарубежных классиков. В частности, композиции Родиона Щедрина, Франсиса Пуленка на стихи Александра Твардовского.

Одним из творческих нововведений этого сезона станут филармонические абонементы. Уже два из них доступны для зрителей: первый – «Асъя кыа» – 80!», включающий юбилейные мероприятия коллектива, второй – «Квартирники в филармонии», куда входят встречи с Александром Ф. Скляром и группой «Ва-банкъ» (12 октября), Алексеем Кортневым и группой «Несчастный случай» (14 ноября), Аленой Свиридовой (24 декабря). 11 ноября французский шансонье Филипп Дарес представит концерт из «Парижа с любовью». В исполнении музыкантов прозвучат мелодии из репертуара всемирно известных шансонье Шарля Азнавура, Ива Монтана, Сержа Генсбура, Жака Бреля, Эдит Пиаф и Адамо, традиционные французские песни, композиции из культовых кинолент, а также ряд авторских сочинений, в том числе в стиле джаз-мануш.

Филармония проведет уже 14-й джазовый сезон, в котором зрители увидят джазовых артистов со всего мира. 7 ноября пианист Аарон Лерой Майерс (США) и трио Сергея Васильева приедут с концертом Jazz Revolution. 8 декабря состоится выступление блюзового музыканта, певца и гитариста Роберто Морбиоли (Италия). 16 февраля Даниил Крамер представит сыктывкарской публике трубача Роберта Маевского (Польша). В марте эстрадно-джазовый ансамбль под руководством Владимира Расторгуева покажет свою премьерную программу совместно с Анеш Джанелидзе и Владиславом Косаревым.

23 сентября открывается Виртуальный концертный зал. Его начнет трансляция концерта Национального симфонического оркестра под управлением Владимира Спивакова и виолончелиста Александра Рамма. В программе произведения Чайковского, Лядова и Скрябина.

Филармонический ансамбль инструментальной музыки «Вдохновение» традиционно проведет несколько вечеров камерной музыки и музыкальных салонов. Первый из них состоится 5 ноября и будет посвящен 175-летнему юбилею Римского-Корсакова. Затем коллектив отправится на гастроли в Архангельскую область.

В начале декабря запланированы выступления Камерного оркестра Вологодской государственной филармонии под управлением заслуженного артиста России Александра Лоскутова. 2 декабря коллектив представит вечерний концерт с народным артистом Татарстана, заслуженным артистом России Евгением Михайловым (фортепиано). 3 декабря – интерактивную программу для детей «Вокруг света с оркестром». В марте пройдет концерт Русского гитарного квартета – участника телевизионного проекта канала «Россия-Культура» «Квартет 4х4».

Также на пресс-конференции журналисты узнали, что коллектив филармонии пополнили солисты Владислав Косарев и Анеш Джанелидзе. Артисты хора в новом сезоне организуют небольшую группу внутри «Асъя кыа», которая будет работать «а капелла» или с маленьким инструментальным составом. Народная артистка Коми Вера Булышева отметит 20-летие творческой деятельности большим сольным концертом.

Артур АРТЕЕВ

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