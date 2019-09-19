Сыктывкар оценит культуру Инты

Масштабный региональный проект «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в Сыктывкаре», посвященный грядущему столетию Коми, стартует в конце сентября.

В течение двух лет города и районы представят в столице региона все то, чем они по праву гордятся, свои лучшие культурные проекты и события. И первой среди муниципалитетов станет Инта.

Открытие Дней культуры Инты состоится 27 сентября в Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школе. В 16 часов здесь начнется концерт учащихся Детской школы искусств приполярного города. С сольными номерами выступят Елизавета Рочева (домра) и Ядвига Шимова (гитара). В этот же день в зале Центра народного творчества и повышения квалификации в 18 часов пройдет торжественная презентация фотокниги «Инта. Город, созданный по чертежам души». В рамках этого мероприятия свои концертные номера подарят зрителям артисты народных коллективов «Приполярье» и «Сударушка», инструментального ансамбля «Сувенир».

28 сентября можно будет увидеть две концертные программы. Одна из них – от клуба самодеятельной песни «Суббота» – начнется в 14 часов в камерном зале СГУ имени Питирима Сорокина. Вторая – «Мой город Инта!» – состоится в республиканской филармонии в 17 часов. В фойе филармонии также будет представлена выставка художественных работ Марины Линник, Виктории Сулимовой и Александра Крымова.

В Инте театральное творчество – один из самых популярных жанров в любительском искусстве. Народный театр «Поиск» и его молодежная группа (режиссер Артуш Арзаканцян) – одни из главных героев республиканского фестиваля театральных коллективов «Неделя театра в Прилузье».

Артур АРТЕЕВ

Фото drive2.ru