Топливо будущего

Когда заходит речь о переводе автомобиля на компримированный природный газ (КПГ), специалисты в качестве плюсов называют экономию, которую дает такой вид топлива, заметное снижение экологического вреда. Но владельцам машин зачастую таких аргументов недостаточно, а вот личный пример может оказаться по-хорошему заразительным. О том, как переоборудовать личный автомобиль для заправки компримированным газом, как быстро это окупится и какие подводные камни существуют, рассказал житель Коми Сергей Устюжанин, который уже четвертый год ездит на КПГ.

Природный газ – это фактически готовое моторное топливо, поэтому он гораздо дешевле бензина и дизельного топлива. Природный газ у всех на слуху, и его преимущества очевидны, но далеко не все торопятся переходить на него. Основную долю природного газа составляет метан – более 90 процентов. Он без цвета и запаха, легче воздуха. Метан можно использовать в сжатом (компримированном) и в сжиженном виде. Метановый газ является наиболее безопасным при использовании. Нижние пределы воспламенения метана +650 °С, в то время как температура воспламенения бензина +250 °С, а дизельного топлива – около +200 °С.

Природный газ является экологичным видом топлива: автомобили, работающие на компримированном природном газе, выделяют в два-три раза меньше вредных токсичных веществ, меньше задымляют окружающий воздух. Кроме того, при сгорании не образуется сажа, в отличие от автомобилей, работающих на дизельном топливе.

Во многих регионах страны постепенно на этот вид топлива переводят пассажирский, легковой транспорт и коммунальную технику.

Сергей Устюжанин работает машинистом технологических компрессоров пятого разряда Сосногорского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». На этом предприятии реализуется программа перевода спецтехники на газ, и многие сотрудники, оценив, как работают на метане машины, которые используются в производственном процессе или для перевозки сотрудников, уже перевели на КПГ личные авто. Сергей Устюжанин сделал это в 2015 году, переведя на экологическое топливо свой Mitsubishi Lancer X. Установка газонаполнительного оборудования производилась на специальном пункте ухтинской АГНКС. Оборудование мужчина заказал через интернет. Выбор пал на фирму LOVATО – о ней отзывались как об одной из лучших на рынке, кроме того, оборудование рекомендовали как достаточно простое в установке.

Сергей Устюжанин выбрал баллон костромского производства на 50 литров (то есть 12 кубических метров, заправка полного бака обходится в 200 рублей с небольшим). На тот момент все оборудование обошлось ему в 27 тысяч рублей.

– Конечно, меня очень долго терзали сомнения, на какой газ все-таки перейти – пропан или метан. Почитав много статей, форумов, а также послушав мнения коллег, которые в том числе ездили на пропане, выбор все-таки пал на метановое оборудование, – рассказал Сергей Устюжанин.

По мнению автовладельца, метан не зря называют самым перспективным топливом, и в первую очередь из-за его привлекательной цены. Заправка машины обходится в два-три раза дешевле, чем бензином или дизелем. Низкая стоимость метана отчасти обусловлена тем, что это единственное в России топливо, стоимость которого законодательно регулируется. Она не может превышать 50 процентов от цены бензина А-92. На сегодняшний день средняя стоимость кубического метра метана по Республике Коми – 17 рублей.

Еще один плюс в том, что метан – это очищенный от примесей газ в отличие от пропан-бутана, который со временем образует парафин. Чистый газ при сгорании в двигателе не образует нагара на цилиндропоршневой группе, плюс к этому высокое октановое число (~110) и отсутствие детонации. Природный газ не образует отложений в топливной системе, не смывает масляную пленку со стенок цилиндров, тем самым снижая трение и уменьшая износ двигателя.

Таким образом, использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет увеличить срок службы двигателя в 1,5–2 раза. И, конечно, это действительно экологичный и безопасный вид топлива. Преимущества природного газа очевидны – чем не топливо будущего? Кроме того, запасов газа в России хватит на многие десятки лет.

На территории Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года действует 419 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), 304 из которых принадлежат группе «Газпром» и ООО «Газпром газомоторное топливо». ООО «Газпром трансгаз Ухта» реализует программу по расширению использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива. На настоящий момент в автопарке предприятия 737 единиц техники на газомоторном топливе, 94 из них приобретены в прошлом году. Целевой показатель потребления компримированного природного газа на собственном транспорте по ООО «Газпром трансгаз Ухта» на 2019 год составляет более 4,6 миллиона кубических метров.

– За время, что я пользуюсь газовым топливом, особых проблем у меня не возникало. Бывает, выезжаю на дальние расстояния, и газа мне хватает приблизительно на 200 километров. На трассе есть места для дозаправки, к тому же всегда можно переключиться на бензин и продолжить путь. После установки было немного непривычно, и показалось, что машина потеряла в динамике, но в процессе эксплуатации удалось решить эту проблему путем прошивки контроллера, – поделился Сергей Устюжанин.

Срок окупаемости оборудования, по его словам, составил 10 месяцев. С учетом нынешних цен на светлые нефтепродукты, можно предположить, что газ – это действительно альтернативное топливо, на котором можно экономить. Газозаправочная инфраструктура в России активно развивается, и, учитывая появление заводских автомобилей на природном газе, переход на метан станет массовым. А начать экономить, используя современное топливо, можно уже сегодня.

Дарья МАЙОРОВА

Фото Марины СИВАКОВОЙ