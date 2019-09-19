Надежды республики

Журналист издания пообщался со спортсменами из Коми, которые могут стать звездами уже в ближайшее время

В Республике Коми много молодых и очень талантливых спортсменов. Кто-то из них уже штампует медали в составе сборной России, кто-то стучится туда изо всех сил, побеждая на региональном уровне. Главной звездой спорта последнего времени стала представительница лыжных гонок Юлия Белорукова из Сосногорска. «Республика» решила выяснить, когда на спортивном небосклоне засияют новые имена и есть ли те, на кого можно уповать. Журналист издания пообщался с голодной до побед молодежью, чтобы узнать, какие книги она читает, о чем мечтает, на кого равняется.

«Главное – работать»

Когда общаешься с современными молодыми спортсменами, практически от каждого слышишь слово «работать». Соцсети и телевидение дают им полное представление о том, что может дать спорт. Но сталкиваясь с жесточайшей конкуренцией, они с ранних лет понимают, чего стоит победа и что для достижения успеха нужно много трудиться.

Сыктывкарка Валерия Мосеевская в свои 15 лет уже имеет звание кандидата в мастера спорта по баскетболу. Будучи одной из самых перспективных спортсменок республики, в августе она получила из рук главы региона Сергея Гапликова награду «Надежда Республики Коми». Девушка – неоднократная победительница первенств Коми по баскетболу, трехкратная победительница первенств России в составе курского «Динамо», в мае этого года она тренировалась в составе юниорской сборной России. Эта спортсменка многим отличается от сверстниц. Например, на аватарке «ВКонтакте» у нее не кто-то из нынешних татуированных звезд НБА, а фото легендарного советского баскетболиста Александра Белова, автора победного броска, решившего исход финала Олимпиады-72. А отвечая на вопрос о любимой книге, она, не задумываясь, называет «Движение вверх» Сергея Белова.

– Главное, работать и еще раз работать. Не обращать внимания ни на что, ни на какие препятствия. Справляться со всеми трудностями и работать, даже если от тебя все отвернулись. Нельзя никогда останавливаться на месте, всегда нужно прогрессировать. Пожалуй, это самое важное, что я почерпнула для себя из этой замечательной книги, – рассказала Валерия.

На одноименный фильм Антона Мегердичева спортсменка ходила не менее пяти раз. Причем как с одноклубницами, так и с родителями. Она растет в спортивной семье: папа тяжелоатлет, мама в прошлом также серьезно занималась баскетболом. Причем с ранних лет в республиканской спортивной школе олимпийского резерва «Юность» Валерию Мосеевскую тренирует Елена Петина, которая была баскетбольной наставницей и ее мамы – Наталии Мосеевской.

– Елена Владимировна для меня не просто тренер, а как вторая мать, я ее очень люблю. Мы вообще дружим семьями. Елена Владимировна и моя мама – лучшие подруги. В детстве я занималась аэробикой, но один раз мама предложила сходить на тренировку по баскетболу. Сначала ничего там не понимала. До сих пор помню разминку. Мы начали бегать по кругу, и я взяла в руки мяч, начала бросать, ведения делать. Мне тренер сказала, что так неправильно, терпеливо объясняла, как надо, и у меня начало все получаться прямо с первых тренировок. Настолько это захватило, и сразу поняла, что это мое, – поделилась воспоминаниями Валерия Мосеевская.

Спортсменка уже давно «на карандаше» у тренеров юниорской сборной России, но ей еще предстоит завоевать право играть на самом высоком уровне. Валерия входит в дублирующий состав сыктывкарской команды «Ника», выступающей в российской суперлиге-1. Сейчас ее рост составляет 184 сантиметра, один из главных плюсов – способность играть практически на любой позиции и, учитывая рост, высокая скорость.

– В Коми мало таких рослых игроков на сегодняшний день. С детства Валерия была рослой, тем не менее Елена Владимировна ее ставила на все игровые позиции. Она могла быть как в амплуа разыгрывающего, так и на позиции того, кто играет под кольцом. Универсал. Ну и целеустремленная она. Организованность у нее есть, и в этом большой плюс. Несмотря на то что из-за тренировок и соревнований иногда месяцами в школу не ходит, учится хорошо и без троек окончила девятый класс, успешно сдала все экзамены. Спасибо учителям и руководству школы №1 имени Ивана Куратова, что во всем идут навстречу. Хочется поблагодарить также коллектив СШОР «Юность» и региональное министерство спорта за поддержку и доверие, – отметила Наталия Мосеевская.

К победам вслед за Легковым и Клебо

В Коми много талантливых лыжников. Новые имена появляются буквально каждый сезон. О победах одаренных братьев Игнатовых из села Помоздино Усть-Куломского района «Республика» сообщала не раз. 15-летний Сергей и 17-летний Александр входят в состав сборной Коми, являются кандидатами в мастера спорта. В лыжные гонки братья перешли из дзюдо. В родном районе они занимаются у тренера-преподавателя усть-куломской ДЮСШ Ильи Игнатова, а в сборной команде одиннадцатого региона – у Ивана Артеева и Сергея Бабкина. В числе тех, на кого братья держат равнение в спорте, – олимпийские чемпионы Йоханнес Клебо и Александр Легков.

Одними из главных всероссийских юношеских стартов являются соревнования имени Раисы Сметаниной, которые проходят в селе Выльгорт Сыктывдинского района. В них отличались оба брата, и именно сметанинские старты являются настоящим смотром молодых дарований.

Тренер Илья Игнатов отметил, что главные качества братьев – это упорство, целеустремленность и трудолюбие. Часто на соревнования приезжает и мама Александра и Сергея – Мария. Она подбадривает юных спортсменов перед стартом и болеет за ребят, наблюдая за ходом лыжных баталий.

Мария Игнатова рассказала, что все лето сыновья усиленно готовились к новому сезону, неоднократно выезжали на сборы. Старший Александр в данный момент еще на сборах в Рыбинске, а младший готовится в родном селе. Целеустремленные парни ставят перед собой самые высокие цели. Сергей рассказал, что Александр вернется со сбора 22 сентября, и оба они начнут подготовку к традиционному кроссу памяти Людмилы Елькиной, который обычно проходит в конце сентября на стадионе имени Раисы Сметаниной. О планах на сезон лыжник ответил со спортивной серьезностью: «Готовимся, а загадывать ничего не хочется».

Рассекая лед задором юным

19-летняя Александра Гандзюк из Воркуты занимается хоккеем с семи лет. Она пошла в этот, казалось бы, мужской вид спорта за старшим братом и поначалу играла среди мальчиков своего года рождения в команде «Олимп-99/2000». В итоге получилось так, что брат не стал профессиональным хоккеистом, а Александра не просто успешно заиграла, а уже успела стать чемпионом Женской хоккейной лиги в составе уфимской команды «Агидель».

Первые шаги в хоккее талантливая защитница делала, тренируясь в стенах воркутинской арены «Олимп». С 2012 года она стала ездить на различные соревнования, где участвовала в составе сборных разных регионов, например, играла за Кировскую область. Защитницу заметили тренеры подмосковной команды «Атлант» и предложили поехать на просмотр. Так в 13 лет Александра Гандзюк подписала первый контракт. Затем на уровне СДЮСШОР играла за команду «Челябинские волчицы». Во время одной из спартакиад ее пригласили на просмотр в «Агидель». Но отбор в этот серьезный клуб хоккеистка прошла не сразу. Девушке пришлось пробыть год на самоподготовке в Воркуте, и лишь в следующем – 2018-м – она попала в состав. Сезон-2018/19 в Женской хоккейной лиге стал для нее не только дебютным, но и победным.

После успешного сезона «Агидель» не продлила контракты с рядом игроков, в том числе и с Александрой.

– Я заключала контракт на один сезон и изначально понимала, что в дальнейшем продлить его будет тяжело, все-таки конкуренция в команде серьезная. Мне предложили подождать, пока посмотрят других девочек, либо в качестве альтернативы следующий сезон отыграть в другом, может быть, менее титулованном клубе, чтобы набраться игровой практики, – рассказала спортсменка.

В итоге сезон-2019/20 она начала в новом клубе – в екатеринбургском «СКСО». В двух первых играх, 14 и 15 сентября, «СКСО» уступил санкт-петербургской команде «СК Горный». В первом матче уральский клуб проиграл с разгромным счетом 1:10, во втором сумел оказать достойное сопротивление, уступив со счетом 3:5.

– В новой команде меня приняли хорошо, со многими девочками играли вместе в юном возрасте, поэтому легко получилось влиться в коллектив. Первая игра прошла не так хорошо, как ожидали, наверное, свою роль сыграл мандраж. Сделали выводы и поняли, что так играть нельзя. На следующий день вышли и дали отпор, немного не хватило для победы. В целом довольна своей работой как в первой, так и во второй игре. В первую очередь сейчас надо набраться игровой практики. Конечно, нам хочется попасть в зону плей-офф, мы будем делать все возможное, чтобы реализовать это, – отметила собеседница издания.

В декабре прошлого года Александра дебютировала в составе сборной России. В Китае россиянки сыграли с местной командой «Shenzhen KRS Vanke Rays». В двух товарищеских играх они проиграли. Затем был выезд в Чехию на турнир четырех наций.

– Туда поехала в составе сборной до 23 лет, мы были единственной такой молодой сборной, все остальные играли в основных составах. Не думали, что уступим Норвегии и Франции (россиянки проиграли 1:2 и 1:3 – авт.), но так получилось. На последнюю игру настроились, сделали выводы, чтобы защитить честь страны, и вышли только побеждать. Победили Чехию со счетом 4:2 и в итоге заняли четвертое место, – рассказала Александра.

Главной мечтой воркутинской хоккеистки является золото Олимпийских игр. Ее вдохновляют такие игроки, как шведский защитник Патрик Херсли, перешедший летом из питерского СКА в московский «Спартак», а из звезд прошлого – Вячеслав Фетисов. Одна из настольных книг Александры – «Русская пятерка» об игроках легендарной команды Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз».

По заветам Вятчанина

Второй год подряд победами на уровне России и Европы соцсети «взрывает» сыктывкарский пловец Николай Зуев. В прошлом году сыктывкарец завоевал золото на первенстве Европы в Финляндии. В составе сборной России спортсмен успешно преодолел дистанцию на спине в эстафете 4×100 метров. В этом году 18-летний пловец вновь прошел жесткий внутрироссийский отбор и отправился на европейское первенство в Венгрию, где завоевал два серебра и золото. Вторые места он занял в стометровке на спине и в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров, а золото в комбинированной эстафете 4х100 метров.

Николай Зуев начал заниматься плаванием с шестилетнего возраста в спорткомплексе «Бумажник» в Эжвинском районе Сыктывкара. Сейчас тренируется у Ольги Глуховой в центральном бассейне столицы Коми. Он всегда собран и сосредоточен, не любит «зависать» в соцсетях и на любые вопросы дает короткие и четкие ответы. Как и многие современные молодые люди, увлечен рэпом.

Первый тренер пловца Наталья Гурьева рассказала «Республике», что талант у парня проявился сразу, так как он с детства выделялся отличными физическими данными и уже с юных лет стал одним из лидеров сборной Коми. Почти сразу определился со стилем плавания: у него была явная предрасположенность к заплывам на спине. Более десяти лет – со времен успехов ухтинца Александра Сухорукова и воркутинца Аркадия Вятчанина – в Коми не появлялось громких имен в плавании. Как раз в плавании на спине специализировался двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине Аркадий Вятчанин. Возможно, именно Николай Зуев не только продолжит славные традиции в плавании на спине, но и превзойдет результаты земляка.

«Соскучилась по мерзнущим на морозе пальцам»

21-летняя уроженка села Выльгорт Сыктывдинского района Юлия Лапина минувшим летом участвовала в первенстве мира по летнему биатлону в составе сборной России. Соревнования проводились в Белоруссии. В прошлом году она также успешно проходила жесткий внутрироссийский отбор и соревновалась на чемпионате мира в Чехии. Оба раза по тем или иным причинам талантливая спортсменка не могла в полной мере раскрыться на ответственных стартах. В прошлом году в чешском Нове-Место она стала седьмой в спринте на дистанции 7,5 км. Накануне тех стартов она получила травму – повредила мизинец, неудачно закинув за спину винтовку.

В Белоруссии Юлия Лапина планировала улучшить результат, но психологически ее сильно подкосила ситуация с недопуском к суперспринту. Юлию и еще двух спортсменов сборной России не допустили из-за каких-то неурядиц с документами. Но, как позже прокомментировала пресс-службе Центра спортивной подготовки сборных команд Коми результаты биатлонистки старший тренер сборной одиннадцатого региона Елена Ермолаева, 28 место в юниорском спринте и 14 место в гонке преследования – это неплохо, учитывая, что в этом году уровень спорт-

сменов на мировом первенстве был более высокий по сравнению с прошлым.

– Наша биатлонистка растет. По скорости стрельбы она практически не проигрывает тем же мировым лидерам, – отметила Елена Ермолаева.

Юлия начинала свой путь в биатлон со спортивного ориентирования и лыжных гонок. В родном Выльгорте она с 13 лет занималась у тренера по лыжным гонкам Сергея Лыткина. Он же предложил ей попробовать силы в биатлоне. Какое-то время спортсменка пыталась совмещать занятия двумя видами спорта, но любовь к биатлону оказалась сильнее. Сейчас в сборной Коми она тренируется у Елены Ермолаевой и Анны Казаковой.

У стреляющей лыжницы нет кумиров в спорте, но ее предельно мотивируют истории успеха таких спортсменок, как, например, ее тезка – обладательница двух бронзовых медалей Олимпиады в Пхенчхане сосногорская лыжница Юлия Белорукова. Конкуренция в биатлоне бешеная, но собеседница издания готова к большому и трудному пути:

– Шанс есть у всех. Во взрослую сборную России пробиться будет, конечно, тяжело. Сложно себя представить на фоне женщин, они выглядят как-то мощнее, чем я. Но у меня еще целый год впереди до перехода из юниоров во взрослые спортсмены, так что нужно будет работать и набирать форму. Со стрельбой у меня все нормально, в плане функционального состояния надо поднабрать форму. Мощность есть, но часто меня не хватает на последний круг. Это моя большая проблема. Выкладываюсь на дистанции полностью, и под конец не хватает сил. Работаем над этим.

Юлия Лапина рассказала, что от тренировочного процесса сейчас практически ничего не отвлекает, ведь высшее образование получает заочно и ближайшая сессия только в ноябре. Девушка учится в Сыктывкарском госуниверситете. Получив диплом, сможет работать учителем физкультуры и ОБЖ. Вдохновение часто находит в книгах. Например, сейчас читает автобиографическую книгу британского предпринимателя Ричарда Брэнсона «К черту все! Берись и делай!».

– Эта книга – просто огонь, – коротко охарактеризовала творение Брэнсона спортсменка.

В ее ближайших планах прочитать автобиографию великого французского биатлониста Мартена Фуркада под названием «Моя мечта о золоте и снеге». А по снегу Юлия уже сильно соскучилась и с нетерпением ждет начала зимнего сезона:

– Буквально сегодня тренеру говорила, когда уже выпадет снег. Хочу кататься на лыжах. Надоели уже роллеры, да еще такая противная погода: то дождь, то ветер. Хочу уже, чтобы мерзли пальцы на ногах и руках.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и vk.com