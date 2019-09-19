Праздник для лидеров ЦБП

Сотрудники Монди СЛПК отметили День работников леса

АО «Монди СЛПК» организовало для своих сотрудников праздник в честь Дня работников леса и лесной промышленности России. По сложившейся традиции награждение лучших сотрудников и ветеранов предприятия, концерт с участием местных талантов, а также Андрея Державина и группы «Сталкер» провели в Эжве во Дворце культуры бумажников.

Праздник прошел в пятницу, 13 сентября, но настроения это никому не испортило, тем более что нынешний День лесника для предприятия особенный – в июне этого года оно отметило свой пятидесятилетний юбилей.

Генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер, выступая перед собравшимися, отметил, что в течение нескольких последних лет компании удалось достичь очень многого. Благодаря постоянному наращиванию производства, росту инвестиций (ежегодная сумма которых, по словам Клауса Пеллера, на 50 процентов превышает бюджет Сыктывкара) Монди СЛПК стал лидером целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) России. Кроме того, предприятие регулярно получает награды самого разного уровня, как российского, так и международного.

– Это очень хорошо показывает, как мы работаем: как команда, как люди, как эксперты. Все вы – молодцы, – обратился к сотрудникам Клаус Пеллер, упомянув заодно, что у предприятия еще очень много впереди в плане роста, в том числе доходов сотрудников.

Так, 1 октября компания проведет очередную ежегодную индексацию зарплат, в 2019 году их рост составит 4,4 процента.

Председатель республиканского комитета проф-союзов работников лесной отрасли Коми Александр Смирнов в свою очередь выразил работникам предприятия благодарность за их труд и восхищение их самоотверженностью, преданностью своему делу.

– Хочу пожелать вам, самое главное, крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа. Чтобы на работу шли с хорошим настроением и домой тоже с ним. Чтобы в семье всегда было благополучие, и зарплата всегда радовала, – сказал Александр Смирнов.

В честь профессионального праздника сотрудники комбината получили награды. Пять человек стали обладателями почетных грамот от Министерства промышленности и торговли России. И 150 человек получили звание «Ветеран СЛПК». Такая внушительная цифра объясняется тем, что сейчас на предприятии трудится порядка пяти тысяч человек, и многие из них проработали здесь уже не один десяток лет, придя еще в юности, нередко – по стопам своих родителей. Награды вручали технический директор Монди СЛПК Владимир Дружков, директор по персоналу Группы Mondi в России Анна Шабалина и председатель первичной профсоюзной организации комбината Александр Слободчиков.

Июнь этого года запомнился чередой мероприятий в честь 50-летия Монди СЛПК. Собравшимся во Дворце культуры предложили вспомнить самые яркие из них, показав небольшой документальный фильм – летопись празднования, зафиксировавший и юбилейную выставку в ТРЦ «Июнь», поразившую посетителей интерактивными объектами, «оживающими» при помощи смартфона фотографиями, и приезд высоких гостей из разных регионов России и из-за рубежа на юбилей, и панельную дискуссию о перспективах развития предприятия, и праздничные концерты для ветеранов, сотрудников комбината и членов их семей.

Не обошлось без концерта и на сей раз. Сначала всех радовало выступление местных звезд. Постоянному участнику таких концертов – народному ансамблю «Красопаня» многие от души подпевали. Но и приглашенная звезда оказалась далеко не чужой – выходец из Ухты Андрей Державин с новым составом группы «Сталкер». Андрей Державин исполнил как свои старые хиты, включая культовую «Не плачь, Алиса!», песни периода работы в группе «Машина времени», так и новые композиции, блеснул игрой на клавишных. 21 сентября в Москве пройдет сольный концерт Андрея Державина и возрожденного «Сталкера», так что, по словам певца, музыканта и композитора, концерт ко Дню работников леса в Сыктывкаре стал его своеобразной генеральной репетицией.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено пресс-службой Монди СЛПК