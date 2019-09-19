Коми примет III Северный театральный фестиваль

Девятнадцать разнообразных спектаклей включено в афишу третьего Северного театрального фестиваля, который пройдет в Сыктывкаре с 27 сентября по 12 октября. За шестнадцать фестивальных дней свое искусство покажет дюжина театров из восьми регионов Северо-Запада, а внеконкурсным участником фестиваля станет артист из Италии. Такой подарок получит сыктывкарская публика в российский Год театра. Все спектакли пройдут на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина.

Шестнадцатого сентября организаторы фестиваля – руководство драмтеатра имени Савина – рассказали журналистам о грядущем театральном форуме, а также приоткрыли занавес нового творческого сезона своего коллектива.

Девиз фестиваля «Современный театр – молодому зрителю. Традиции и новые практики», поэтому для показа были отобраны постановки, ориентированные в первую очередь на молодежь. Наш драмтеатр на правах хозяина представит сразу три спектакля: «Горе от ума» по пьесе Грибоедова, сказку Мориса Метерлинка «Синяя птица» и антиутопию «Зверь». Котласский драмтеатр покажет «Недоросля» по Фонвизину, Вологодский театр для детей и молодежи – мелодраму «Сотворившая чудо» по пьесе драматурга Уильяма Гибсона. Санкт-Петербургский театр на Васильевском – спектакль «Мертвые души Гоголя» и комедию «Человек из машины», Новгородский академический театр имени Достоевского – «Пиковую даму» по повести Пушкина, Архангельский молодежный театр – «Братьев Карамазовых» по Достоевскому, Мурманский областной драмтеатр – комедию «Профи», Санкт-Петербургский молодежный театр на Фонтанке – постановку «Обыкновенные чудики» по рассказам Василия Шукшина. Воркутинский драмтеатр имени Мордвинова привезет детский мюзикл «Буратино» по мотивам сказки Алексея Толстого.

В качестве гостя и вне конкурсной программы выступит артист из Италии Paolo Avataneo. Как рассказал «Республике» заместитель директора драмтеатра имени Виктора Савина Владимир Казаковцев, Паоло – актер и музыкант из Турина – узнал по интернету о проведении в столице Коми Северного театрального фестиваля и загорелся желанием принять в нем участие.

– Он написал нам письмо, в котором просил включить его постановку в афишу фестиваля, – рассказал Владимир Казаковцев. – Причем расходы на дорогу и проживание итальянец берет на себя.

Спектакль Паоло носит непроизносимое, но понятное без всякого перевода название – «!». По словам Владимира Казаковцева, это итальянская комедия дель арте. Идти она будет на малой сцене и, скорее всего, без перевода. Итальянец играет один все роли. Возрастное ограничение его постановки 16+.

– Впервые наш фестиваль проводится столь масштабно, – отметил Владимир Казаковцев. – Театры готовят много сюрпризов и провокаций в хорошем смысле этого слова. Это будет настоящий праздник для театралов. Каждый участник везет в Коми лучшие спектакли, и все они разных форматов.

Отличительной чертой третьего фестиваля станет и то, что в программе, кроме показов спектаклей, запланированы открытия выставок художников, мастер-классы для зрителей и музыкальные вечера. Ценовая политика очень мягкая, а на ряд мероприятий свободный вход.

Как напомнил директор драмтеатра имени Савина Михаил Матвеев, Северный театральный фестиваль проходит в Коми раз в три года. После каждого спектакля состоится его обсуждение с участием членов жюри. В этом году жюри возглавит театральный критик и журналист из Москвы Павел Подкладов. Помимо него в состав жюри вошла театровед, критик, драматург, сценарист, профессор современной драматургии университета Белграда Драгана Бошкович (Сербия). Она автор восьми книг, посвященных сербскому театру, координатор Международного института средиземноморского театра. Третьим приглашенным членом жюри стала кандидат филологических наук, театральный критик, преподаватель Краснодарского госинститута культуры Вера Сердечная. В жюри вошли и сыктывкарские деятели культуры: театральный критик, преподаватель Коми республиканского колледжа культуры имени Чисталева Вера Морозова и драматург, директор Республиканского дома творчества Любовь Терентьева.

– Все участники жюри – пишущие, – добавил Михаил Матвеев.

В свою очередь Вера Морозова отметила широкий территориальный и возрастной диапазон жюри. По ее мнению, это позволит многогранно оценить спектакли.

– Чем больше взглядов, тем больше возможностей театрам получить объективное впечатление от своих показов, – подчеркнула она. – Но мы будем рассматривать спектакли сразу после показа, что, конечно, сложно. Со спектаклем нужно «переспать», сразу после его показа полный сумбур в голове. Часто случается так, что, сделав замечания, которые у тебя есть сразу после спектакля, наутро уже понимаешь, что был неправ. Мне очень нравится афиша фестиваля, и я буду ходить на спектакли каждый день.

Триеннале драматического искусства в этом году станет масштабным прологом к Всероссийскому театральному марафону в Северо-Западном федеральном округе. Подведение итогов фестиваля и церемония награждения состоятся 15 октября на открытии в Сыктывкаре Всероссийского театрального марафона в СЗФО. Республика Коми первой примет марафон на территории округа. И с театральным марафоном связаны гастроли Русского драмтеатра имени Максима Горького из Дагестана. 16 и 17 октября труппа из Махачкалы покажет в Сыктывкаре три постановки, а также привезет с собой символ Года театра.

– Театр из Махачкалы впервые приезжает в Сыктывкар. В рамках Всероссийского театрального марафона он передаст символ Года театра от Северо-Кавказского федерального округа Северо-Западному федеральному округу, – рассказал Михаил Матвеев. – Марафон стартует по Северо-Западу с Республики Коми, что для нас очень почетно.

Артисты из Дагестана покажут в Сыктывкаре комедии «Смеется ли Чехов…» и «Номер 13» по пьесе английского драматурга Рэя Куни, а также сказку «Золотой осел Насреддина».

– При поддержке президента России была разработана большая общефедеральная программа «Большие гастроли», – напомнил Михаил Матвеев. – За эти годы у нас побывало много театров, мы выступали во многих регионах и сейчас можем мечтать обо всем – поехать в Мурманск, Дагестан или другой регион. Переговоры с Махачкалой об обменных гастролях мы вели еще в прошлом сезоне, но не получилось. Сейчас, когда стали вести речь о передаче театральной эстафеты в рамках Всероссийского театрального марафона, оказалось, что это именно тот театр, с которым мы хотели устроить обменные гастроли. В следующем году планируем гастроли в Дагестане.

Напомним, Всероссийский театральный марафон – крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все регионы страны. Он начался в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Эстафета передается от одного федерального округа другому, а внутри каждого – между субъектами. Театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику. После Коми марафон отправится в НАО, а затем в другие регионы Северо-Запада, завершив путь в Санкт-Петербурге.

Михаил Матвеев напомнил, что в этом году у республиканского драмтеатра 90-й сезон. Юбилейный год будет не только у театра, но и у ряда ведущих актеров. 20 сентября постановка «Валентинов день» откроет сезон и станет бенефисом заслуженной артистки России Галины Миковой. Премьера спектакля прошла минувшей весной. В этом сезоне свои юбилеи также отметят заслуженный артист России Виктор Градов и народный артист Коми Владимир Кузьмин.

В планах театра до конца года представить спектакль к 130-летию Питирима Сорокина, постановки «Диоген» и «Волшебная лампа Аладдина».

Артур АРТЕЕВ

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