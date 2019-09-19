Контрафакт не сдается

В Сыктывкаре прошло третье заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Коми. Один из рассмотренных вопросов – о ситуации в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Нарушений в этой сфере в регионе достаточно: и фальшивый «Адидас», и поддельные акцизные марки, и книжный магазин, якобы являющийся представителем известной сети.

Как напомнил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Коми Владимир Данько, к преступлениям в сфере интеллектуальной собственности относят незаконное использование средств индивидуализации товаров, нарушение авторских и смежных прав, нарушение изобретательских и патентных прав. По его данным, как правило, под такие нарушения попадает продукция пищевой и легкой промышленности, программное обеспечение, иногда алкогольная продукция.

В нынешнем году в Коми на 1 сентября выявлено 14 таких преступлений (в аналогичном периоде прошлого года – 17), все случаи – незаконное использование средств индивидуализации, три в Воркуте, по два в Сыктывкаре, Ухте, Печоре и Усть-Цилемском районе, по одному в Усинске, Койгородском и Сысольском районах. Размер причиненного ущерба – более трех миллионов рублей, в суд направлено два уголовных дела, в отношении шести привлекаемых лиц уже вынесены обвинительные приговоры. Правонарушений же в этой сфере выявлено 116 (рост 21 процент), 110 по незаконному использованию средств индивидуализации.

– Из незаконного оборота по всем видам противоправной деятельности изъято более шести тысяч единиц различной продукции, – рассказал Владимир Данько. – Это одежда, обувь, аксессуары, табачная и алкогольная продукция на общую сумму более четырех миллионов рублей.

В ходе операции «Контрафакт» было проверено более пятисот физических и юридических лиц. В итоге выявлено шесть преступлений, из которых четыре касались незаконного использования средств индивидуализации, а остальные – нарушений в продаже табачной продукции: обнаружены крупные немаркированные партии, а более четырех тысяч пачек сигарет были маркированы заведомо поддельными «акцизками».

Основную часть правообладателей, на чью интеллектуальную собственность покушаются пираты, составляют иностранные компании, не у всех из них есть филиалы в России, и даже если таковые есть – то в Москве, других крупных городах. Поэтому, когда стражи порядка обнаруживают явную фальшивку, бывают сложности с установлением потерпевших, много времени уходит на получение ответов на запросы, заявлений от фирм, которые стали жертвами пиратов. Иногда правообладатель даже не пишет заявление, мотивируя это тем, что особого ущерба нет, в таком случае и привлечь к уголовной или административной ответственности нарушителя нельзя.

Тему продолжила директор бюро товарных экспертиз и сертификации при Торгово-промышленной палате Коми Елена Фельцингер. Она подчеркнула, что ТПП не является уполномоченным органом в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, не ведет статистику и не надзирает, но палата проводит консультирование бизнеса по таким вопросам, помогает с регистрацией прав на интеллектуальную собственность, оказывает экспертную помощь при разрешении споров. Также специалисты ТПП проводят экспертизы по признакам контрафактности продукции, в том числе изымаемой на территории Коми органами МВД.

Директор бюро привела несколько реальных примеров нарушения прав интеллектуальной собственности в Коми.

– Предприниматель открыл книжный магазин наподобие того, что ранее видел в других городах. Изменил в названии две буквы и работал спокойно, даже не думая, что это чей-то зарегистрированный товарный знак, схожий с тем, что у него на вывеске, до степени смешения, – рассказала Елена Фельцингер. – Через некоторое время получил иск на шесть миллионов рублей. И только на этом этапе начал искать информацию, что такое интеллектуальная собственность. Другой пример: субъект покупает кроссовки марки «Адидас» за 500 рублей, четко понимая, что это контрафакт. И также четко понимая, что он все это точно продаст и заработает как минимум 200-300 процентов прибыли, так как это всемирно узнаваемый бренд, не требующий рекламы. Становится ясно, что предприниматели не обладают необходимой информацией, не взвешивают свои предпринимательские риски, не в полной мере понимают ответственность за использование чужой интеллектуальной собственности.

Елена Фельцингер высказала пожелание, чтобы на страницах в социальных сетях правительства Коми, главы республики, различных заинтересованных ведомств и учреждений региона, местных СМИ размещалась информация, касающаяся интеллектуальной собственности. Лучше всего, по ее мнению, здесь подойдет инстаграм, поскольку именно эту соцсеть предпочитает до 90 процентов предпринимателей, предлагая и продвигая свой продукт.

Анна ПОТЕХИНА

Фото ochepyatki.ru