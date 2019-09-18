В Мичуринском парке появился декоративный мостик

В сыктывкарском парке имени Мичурина возвели новый арт-объект – декоративный деревянный мостик, который объединил тропинку для пеших прогулок и зону отдыха с уличной мебелью.

Как сообщает пресс-служба администрации столицы, работы по обустройству арт-объекта проводились с 1 июля по 15 сентября. Строительство обошлось городскому бюджету почти в 790 тысяч рублей.

– Надеемся, что мостик станет символом любви и единства для молодоженов города и центром притяжения жителей Сыктывкара для фотографирования, – прокомментировала установку моста заместитель руководителя администрации Елена Семейкина.

Напомним, благоустройство парка началось в 2017 году. Тогда на территории были проведены работы по замене покрытий дорожек, проездов, тротуаров, в том числе по расширению входных дорожек, заезда с устройством автопарковки; по установке малых архитектурных форм (16 скамеек, одна скамейка вертикальная, 16 урн, пять информационных стендов, три велопарковки, три декоративных ландшафтных светильника); устройству наружного освещения, частичному ограждению парка; оборудованию детской площадки со сплошным покрытием из резиновой крошки, площадки для выгула собак, зоны отдыха с уличной мебелью; строительству туалетного блок-модуля; оформлению входной группы.

В 2018 году выполнены работы по устройству дренажной системы на затапливаемом участке и озеленению городского парка. На площади свыше 30 тысяч квадратных метров созданы газоны методом гидропосева, высажены деревья и кустарники декоративных пород. В 2019 году благоустройство Мичуринского парка продолжилось. Помимо мостика на территории появились новые декоративные габионы.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара