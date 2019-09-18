Финнам предложили инвестировать в Республику Коми

Во вторник делегация Коми под руководством главы региона Сергея Гапликова приняла участие в Финляндско-российском технологическом семинаре, который проходит в Хельсинки. В ходе семинара министр инвестиций, промышленности и транспорта Александр Ремига выступил с презентацией инвестиционного потенциала республики, сообщила пресс-служба главы Коми.

Коми относится к числу регионов России с благоприятным инвестиционным климатом и условиями для ведения бизнеса. Это подтверждают и основные макроэкономические показатели, по которым республика занимает высокие позиции. Так, по итогам 2018 года Коми заняла четвертое место по объему инвестиций в основной капитал на душу населения в СЗФО и 15 место по объему инвестиций в основной капитал на душу населения в Российской Федерации, а по итогам 2017 года – третье место по объему ВРП в Северо-Западном федеральном округе (574,4 миллиарда рублей).

Перспективными направлениями при реализации инвестиционных проектов в Коми являются лесоводство и лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство бумаги и бумажных изделий, добыча полезных ископаемых, производство нефтепродуктов, производство машин и оборудования.

Значимые для региона инвестиционные проекты находятся под патронажем правительства Коми. Сопровождение таких проектов осуществляется на всех этапах их реализации – от появления бизнес-идеи до окончания проекта.

Всего на территории республики сегодня реализуется более 40 крупных проектов в различных отраслях экономики с общим объемом инвестиций свыше 990 миллиардов рублей. В их числе: система магистральных газопроводов «Ухта – Торжок» (II нитка, Ямал); строительство автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар; строительство железнодорожной магистрали «Северный широтный ход» (участок Коноша – Чум – Лабытнанги); строительство вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения и другие проекты. Более подробная информация о них представлена на инвестиционном портале республики.

– Мы готовы предложить инвесторам различные формы и меры господдержки, которая оказывается как через региональные программы, так и в сотрудничестве с федеральными институтами развития. Реализуя в Республике Коми инвестиционные проекты, можно получить землю в аренду без проведения торгов, заключить специальный инвестиционный контракт и получить налоговые льготы либо оформить льготный заем из республиканского фонда развития промышленности, – прокомментировал после презентации Сергей Гапликов.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru