Дети оленеводов вернулись из тундры к месту учебы

За две недели сентября авиарейсами АО «Комиавиатранс» в школы региона доставлено порядка 200 детей оленеводов, ведущих кочевой образ жизни. В том числе выполнено поручение главы республики Сергея Гапликова по вывозу детей, обучающихся в школах Ижемского района, родители которых работают в Ненецком автономном округе в СПК «Ижемский Оленевод и Ко».

– Ранее вопрос с доставкой детей в школы мы решали самостоятельно. В этом году собственных сил стало недостаточно, поэтому мы обратились к правительству Коми, к депутатскому корпусу за содействием. В итоге в Ижемский район доставлены все 46 школьников, а также мамы с малолетними детьми. Семья школьника из Усть-Цилемского района доехала домой самостоятельно, – рассказал председатель СПК колхоз «Ижемский Оленевод и Ко» Константин Личутин.

По словам министра национальной политики Коми Галины Габушевой, вопрос с вывозом детей работников СПК колхоз «Ижемский Оленевод и Ко» решался непросто.

– Это предприятие уже более 15 лет зарегистрировано на территории Ненецкого автономного округа. Но работники хозяйства, их семьи проживают в Коми, дети учатся в школах Ижемского и Усть-Цилемского районов. Ввиду того что в решении вопросов межрегионального уровня вступают в силу нормы бюджетного законодательства, правительству Коми пришлось искать индивидуальные способы решения. Это потребовало времени. В данном случае вопрос решился положительно, – пояснила Галина Габушева.

Организация вывоза детей в тундру на время летних каникул и обратно на место учебы позволяет сохранить преемственность оленеводческих традиций, обеспечивает условия для получения образования детьми кочующих оленеводов.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkomi.ru