Вдохновленный Айвазовским

Юный художник из Усинска Антон Куфтин стал победителем финала IX фестиваля «Роснефть» зажигает звезды» в номинации «Отражение. Изобразительное искусство. 13-17 лет».

В Москве состоялся финал корпоративного фестиваля «Роснефть» зажигает звезды». В этом году конкурс объединил более 6500 участников из 125 дочерних обществ компании из разных уголков страны. Фестиваль, в котором за право называться лучшим, боролись победители зональных туров, получился блистательным и ярким, как и пристало состязанию, призванному зажигать звезды на небосводе творчества.

Гала-концерт, где выступили лучшие финалисты, прошел под девизом «Навстречу мечте», что очень символично. Каждым участником, вышедшим в финал, двигало желание осуществить свою мечту. Выступление на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия» в рамках праздничных мероприятий ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности и стало для многих воплощением заветного желания.

Представители «РН – Северная нефть», усинского дочернего общества компании, участвовали в номинациях «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» (возрастная группа 13-17 лет) и «Отражение. Живопись» (возрастная группа 13-17 лет).

Детям сотрудников «РН – Северная нефть» Алине Хакимовой и Антону Куфтину удалось подтвердить звание лучших и войти в призеры финала фестиваля.

Картину Антона Куфтина «Сильнее льдов» жюри отметило еще в отборочном туре. Холст под кистью юного художника будто ожил, передав и мощь стихии, и мужество моряков, пробивающихся сквозь льды, и настроение.

– Прекрасная работа, написанная с большим вкусом. У юноши, если он продолжит заниматься живописью, хорошее будущее, – сказал председатель жюри в номинации «Отражение» Олег Леонов.

Не оказалось равных усинцу и в финале. По его словам, живописью он занимается с детства и очень благодарен своим наставникам из Детской школы искусств за то, что привили ему хороший художественный вкус и научили «держать в руке кисть».

Запомнился зрителям и номер на воздушных петлях в исполнении Алины Хакимовой. От ее «Черного лебедя», взмывающего ввысь и преображающегося на глазах, невозможно было оторвать взгляда. Артистизм, мастерство и умение перевоплощаться принесли воздушной гимнастке третье место.

Как поделились юные дарования, на этом их «детские» выступления на фестивале «Роснефть» зажигает звезды» завершились. Приятно, что финал закончился на мажорной ноте и принес в копилку предприятия еще одно золото и бронзу. Останавливаться на достигнутом ребята не намерены. Возможно, уже в скором будущем они попробуют свои силы на новом уровне в возрастной номинации «18 лет и старше», где их соперниками будут уже опытные, взрослые конкурсанты.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»