От Арктического марафона до тайского Phuketona

Сотрудник «РН – Северная нефть» Андрей Колегов покоряет новые вершины триатлона

В течение многих лет компания «Роснефть» проводит масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни как среди населения в регионах своей деятельности, так и среди сотрудников компании. В конце августа корпоративная любительская команда по триатлону «ROSNEFT Triathlon Team» успешно выступила на международных соревнованиях по триатлону IRONSTAR в Калининграде.

В ее составе и начальник отдела подготовки производства и организации строительно-монтажных работ «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», Андрей Колегов. Он преодолел все этапы: плавание на открытой воде, велогонку и кросс – и не намерен останавливаться на достигнутом.

В этом году на старт в Калининграде вышли около трех тысяч человек. От команды «Роснефти» выступили более 80 сотрудников-спортсменов из разных регионов страны.

– Результатом доволен, – поделился усинец. – Преодолел всю дистанцию менее чем за пять часов. Но хочется улучшить результат, особенно в плавании. Триатлоном занимаюсь около трех лет, и пока моя сильная сторона – бег. Все начиналось с лыжных гонок еще в пятом классе. Летом, чтобы не терять форму, занимался легкой атлетикой и в итоге увлекся стайерским бегом на длинные дистанции.

Андрей Колегов успешно совмещает спорт и работу. Тем более что в «РН – Северная нефть» для занятий физической культурой создаются все условия, а спортивные устремления сотрудников приветствуются. Поэтому у нефтяников «Роснефти» есть стимул и огромное желание покорять новые высоты. Этим летом Андрей Колегов преодолел Арктический полумарафон. В Воркуте стайер пробежал дистанцию в 21 километр.

– Не ожидал, что в Заполярье будет так жарко, 26 градусов, – рассказал усинец. – Участок, проходивший по голой тундре, выдался особенно тяжелым: мало того что приходилось преодолевать множество подъемов, так еще погода устроила сюрприз – жара невыносимая, воздуха не хватает. Бежали все из последних сил. В целом собой доволен, а вот результатом не очень. Хотел «выбежать» из полутора часов, но пока не получилось. Буду тренироваться дальше.

Желание совершенствоваться, покорять новые высоты, добиваться лучших результатов – это ли не принцип настоящих победителей? Сейчас Андрей Колегов готовится к международным соревнованиям, которые пройдут в Таиланде в конце сентября.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»