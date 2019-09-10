В Коми появился молодежный театр

По поручению главы региона Сергея Гапликова в Коми создан государственный молодежный театр. Соответствующее постановление правительства республики было подписано 5 сентября. Уже на следующий день о настоящем и будущем нового театра на брифинге рассказал министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов.

Министр подчеркнул, что создание молодежного театра было давней мечтой, и решение это давно назрело. В крупных городах страны молодежь имеет возможность посещать современные театральные учреждения, в которых представлены экспериментальные театральные формы. Молодые люди в Коми до последнего времени не имели такой возможности, отметил Сергей Емельянов. По мнению министра, открытие в регионе молодежного театра станет значительным стимулом для увеличения количества и улучшения качества театральных предложений, развития зрительской культуры и повышения общественного интереса к сценическому искусству в целом.

По планам молодежный театр обретет отдельное помещение в 2021 году – к столетию республики. Располагаться он будет в пристройке к культурному центру «Октябрь» (летом этого года здание было передано в госсобственность). Пристройку возведут на месте снесенных деревянных домов.

– Мы уже приступили к созданию дизайн-проекта будущего пространства молодежного театра. Со следующего года будут введены штатные единицы, чтобы театр мог функционировать, создавать постановки, приглашать для реализации своих проектов, возможно, сторонние силы. До возведения пристройки к «Октябрю» театр расположится в Государственном академическом театре драмы имени Виктора Савина. Там будет происходить творческий процесс, будут ставиться спектакли, – сообщил Сергей Емельянов.

Директором молодежного театра до момента возведения пристройки и перевода его в новое здание назначен директор драмтеатра Михаил Матвеев, он будет совмещать две должности.

– Перед новым театром ставится задача не дублировать те направления, которые реализуют имеющиеся классические театры. Предстоит работать в новом направлении, которое сегодня, к сожалению, не получило пристального внимания, – театр будет работать для молодежи, для подрастающего поколения, для юного зрителя. Почувствовать ту тематику, которую необходимо поднять на сцене для молодежи, сможет только молодежь. Мы планируем ввести позицию художественного руководителя, который будет определять художественную политику театра. Конечно, это должен быть представитель молодежи, – пояснил министр культуры.

Молодежный театр станет площадкой для постановки спектаклей как опытными режиссерами, так и молодыми, только начинающими свой профессиональный путь, площадкой для проведения режиссерских лабораторий для содействия творческим поискам молодых режиссеров и развития экспериментальных форм театра.

В труппу театра войдут в том числе и выпускники ГИТИСа (Государственного института театрального искусства). Сергей Емельянов подчеркнул, что уже есть договоренность с ректором ГИТИСа Григорием Заславским о создании целевого курса для молодежного театра Коми.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото «Комиинформ»