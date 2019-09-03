Очаг культуры в Микуне отремонтировали к новому сезону

После капитального ремонта в Микуне распахнул двери городской Дом культуры. Торжественное открытие 30 августа прошло с праздничным концертом, который собрал в зале аншлаг. Выступление самодеятельных и профессиональных артистов начало 68-й творческий сезон Дома культуры.

В рамках капитального ремонта заменили окна и наружные двери, обновили внутреннюю электропроводку и приборы освещения, модернизировали системы отопления, водоснабжения и канализации. Также отремонтированы стены, потолки, напольное покрытие и сцена, обустроены пандус и пожарные лестницы. Был проведен частичный ремонт кровли. При этом здание сохранило свой советский колорит: в зрительном зале остались барельефы Ленина и Маркса. А на площади перед Домом культуры стоит статуя Ленина, указывающего рукой путь к железнодорожной станции. По сторонам от крыльца возвышаются статуи рабочего и женщины с ребенком на руках.

– Приведение в порядок Дома культуры – это важное решение и долгожданное событие для жителей города и района, – прокомментировал приехавший в Микунь министр культуры, туризма и архивного дела республики Сергей Емельянов. – Теперь это настоящий дворец культуры. Одно из лучших учреждений в Коми, для которого открылись новые горизонты. Сюда, чтобы продемонстрировать свое культурное достояние, будут стремиться не только жители близлежащих районов, но и других регионов. Мы и дальше намерены обновлять пространство учреждений культуры. Уверен, что к столетию со дня образования республики нам удастся модернизировать дома культуры в каждом муниципалитете. Министерство готово помогать районам, в том числе с привлечением грантовой поддержки.

По словам министра, в следующем году ремонт будет сделан в Доме культуры поселка Жешарт. Требуют ремонта клубы в Объячево и Корткеросе, в Усть-Цилемском и Удорском районах. А в Троицко-Печорском вообще нет районного Дома культуры.

Как напомнила журналистам руководитель администрации Усть-Вымского района Галина Плетцер, в 2016 году Дом культуры посетил глава региона Сергей Гапликов. По его поручению на ремонт было выделено 15 миллионов рублей. Средства были предоставлены в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Республике Коми». Работы по ремонту начались в конце августа 2018 года, и за год удалось привести старое здание в порядок. И теперь в Доме культуры стало комфортно и работникам, и участникам самодеятельных коллективов, и зрителям.

– Сергей Анатольевич сдержал свое слово, которое три года назад дал на сцене этого Дома культуры, – отметила Галина Плетцер. – И старейший в районе Дом культуры обрел новые краски. Это основной очаг культуры в Микуне. Здесь проводятся все основные городские мероприятия, и здесь сильные творческие коллективы. Для них это большой подарок. Сейчас осталось только благоустроить прилегающую территорию. На следующий год будем асфальтировать, мостить брусчатку. Рядом городской парк, и если его территорию также благоустроить, то это будет хорошее место отдыха для горожан.

В целом на ремонт Дома культуры затрачено 20 миллионов рублей. В 2018 году было выделено 16,7 миллиона рублей, в том числе из республиканского бюджета – 15 миллионов, из местного бюджета – 1,7 миллиона. В 2019 году за счет средств местного бюджета завершены работы по ремонту фасада и крыльца на сумму 3,3 миллиона рублей. По словам директора Дома культуры Оксаны Денисовой, ремонт стал настоящим подарком для всех жителей района. Именно Оксана Денисова три года назад попросила главу республики помочь с ремонтом.

– Мы очень долго шли к этому событию. С 2013 года нам обещали ремонт. Мы подготовили проектно-сметную документацию, но так как она устарела, то пришлось ее менять. Осыпалась штукатурка со стен и потолка, был грибок. Деревянные полы перекошенные и вздутые. Состояние было очень плачевное. Тяжело было заниматься и выступать. Здание было старое, несовременное и некрасивое как снаружи, так и внутри. Несколько раз капитальный ремонт откладывался, но в итоги все-таки его удалось осуществить. Ровно год назад ремонт начался, и на сегодня сделано практически все, – рассказала «Республике» Оксана Денисова. – При этом во время ремонта творческая жизнь не затухла, ни один из 22 наших творческих коллективов не простаивал, образовательные и культурные учреждения пошли нам навстречу и предоставили место для занятий и репетиций.

По словам Оксаны Денисовой, в рамках проекта «Культура малой родины» на сумму более двух миллионов рублей приобрели световое и звуковое оборудование, одежду сцены, кресла для зрительного зала.

В Доме культуры более двадцати культурно-досуговых формирований, в том числе девять для детей. Из 323 участников 160 – дети. Один коллектив имеет звание народного – хор ветеранов «Беспокойные сердца». Один – звание образцового – это коллектив эстрадного танца «То, что надо!».

Руководитель ансамбля «То, что надо!» Светлана Кравченко сказала, что коллективу в этом году исполняется тридцать лет.

– У нас занимается более пятидесяти человек, – уточнила она. – Возраст от четырех до шестнадцати лет. В этом году на работу в Дом культуры пришла молодой хореограф Алина Калиничева. В свое время она занималась в коллективе «То, что надо!», а после окончания республиканского колледжа культуры вернулась в Микунь. Сейчас она набирает свой коллектив для занятий современными танцами.

Помимо этого, в Доме культуры есть еще танцевальный коллектив для тех, кто постарше, – «Вдохновение».

Дом культуры в городе Микунь – это уникальный памятник сталинской эпохи, сочетающий классические арки, колонны и оригинальные фрески с железнодорожной тематикой. Здание было построено в 1950 году по проекту архитектора Маевского, оформлением занимался репрессированный художник Борис Старчиков. Зрительный зал украшают потрясающие барельефы, изображающие русских писателей и поэтов, а также Ленина и Маркса. В 1993 году учреждение было передано в муниципальную собственность от Сосногорского отделения Северной железной дороги. Капитальный ремонт здания ранее не проводился.

Артур АРТЕЕВ

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