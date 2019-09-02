Республика окажет помощь сельхозпредприятиям

Сергей Гапликов поручил правительству Коми помочь сельхозпредприятиям, пострадавшим из-за продолжительных дождей. Такое поручение глава республики дал по итогам рабочей встречи с зампредом регионального правительства – министром сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолием Князевым. Вице-премьер проинформировал Сергея Гапликова о ситуации в сельскохозяйственной отрасли региона.

По словам Анатолия Князева, ситуация по заготовке кормов напряженная. Сенаж заготовлен в пределах 80 процентов, силос – около 50 процентов. Еще ниже объемы заготовки сена. Среди отстающих районов на последнем месте Удора, за ней Инта, также отстают Княжпогостский район, Ухта.

Министерство ведет переговоры с предприятиями и фермерскими хозяйствами региона, выполнившими годовые планы, об увеличении объемов заготовки кормов для дальнейшей реализации хозяйствам, оказавшимся в более сложном положении. Также ведутся переговоры с другими регионами страны на случай, если собственных запасов агропредприятий Коми будет недостаточно.

Сельхозпредприятия компенсируют дефицит естественных кормов комбикормами, что существенно увеличило их расходы.

– К сожалению, страховые компании не страхуют однолетние и многолетние травы. А в этом году у нас было много случаев, когда реки выходили из берегов и затапливали пойменные луга. Особенно пострадали Усть-Цильма, Ижма. У них мало пахотных земель, в основном работают на естественных лугах. Сегодня мы посчитали – из-за такой погоды общий ущерб составил в пределах 240 миллионов рублей. Это объективная причина. Ряд хозяйств ушли в долги при закупке комбикормов. В связи с этим прошу вас, Сергей Анатольевич, рассмотреть возможность оказания финансовой помощи нашим хозяйствам в размере 120 миллионов рублей, хотя бы половины понесенного ущерба, чтобы они смогли сохранить поголовье коров и выстоять в этот тяжелейший период, – обратился к главе региона Анатолий Князев.

– По страховым случаям необходимо проработать с федеральным минсельхозом, чтобы такие ситуации тоже учитывались. Сейчас наши хозяйства нуждаются в безотложной помощи. И мы с вами уже обсуждали, что это порядка 40 миллионов рублей на погашение текущих долгов за покупку дополнительных объемов комбикорма. Надо изыскать такую возможность. Для этого представьте необходимые расчеты в минфин республики. А оставшийся объем помощи мы постараемся довести до конца года, чтобы компенсировать потери, которые, к сожалению, в связи с погодными условиями понесли сельхозпредприятия региона, – заявил глава Коми.

Анатолий Князев предложил также рассмотреть возможность введения режима ЧС в республике. Это защитит регион и хозяйства от штрафов федерального минсельхоза за недостижение ряда показателей в отрасли. Глава республики поручил вице-премьеру подготовить соответствующую информацию для ее рассмотрения на комиссии по чрезвычайным ситуациям.

– Рассмотрим этот вопрос комиссионно, взвесим все за и против и определимся по режиму, его срокам действия и соответствующим последствиям, – заявил Сергей Гапликов.

В ходе встречи поднималась также тема создания в Коми завода по производству комбикормов.

– Это задача на перспективу, стратегическая задача. Закупать отдельные элементы и производить из них здесь, в республике, комбикорма, которые наиболее востребованы нашими хозяйствами, это гораздо выгоднее. Тем более что такая потребность действительно есть, и мы это обсуждали во время моей рабочей поездки в Усть-Куломский район. Конечно, опыт у нас есть – это птицефабрика «Зеленецкая», которая строит свой комбикормовый завод. Но там рацион другой, другая рецептура, ориентированная на птицу и свиней. Поэтому прошу вас, Анатолий Пантелеймонович, проработать вопрос создания своего комплекса, который обеспечит потребность наших животноводческих хозяйств, – поручил глава региона.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru