В Сыктывкаре открыли лицей для одаренных детей

В День знаний – 2 сентября – в столице Коми распахнул двери филиал Республиканского лицея для одаренных детей. Поздравить новоселов с двойным праздником пришли первые лица республики.

Открытие филиала стало возможным благодаря участию правительства региона в федеральной программе ликвидации двухсменки и открытия новых учебных мест. Республиканский лицей для одаренных детей из сельской местности существует уже с 1991 года. Ежегодно в нем обучаются до пятисот ребят с 5 по 11 класс. Для юных талантов из сельских муниципалитетов республики в нем созданы все условия: они находятся на государственном обеспечении, проживают в общежитии и обеспечиваются бесплатным питанием.

В новом корпусе будут учиться пока только одаренные дети из Сыктывкара и пригородов. Хотя, как рассказала «Республике» директор лицея Марина Палкина, поскольку статус лицея республиканский, учиться в нем могут и дети из села, при условии, что в столице у них есть родственники, у которых они могли бы проживать. Просто филиал не располагает общежитием. Поскольку контингент обучающихся пополнился городскими детьми, последняя часть названия «из сельской местности» отпадет, и лицей переименуют просто в Республиканский лицей для одаренных детей.

Новый корпус рассчитан на 200 мест. В этом году набрали только 7, 8 и 10 классы – всего 140 человек. Выпускные классы пока не набрали, так как, по словам Марины Палкиной, это очень ответственно, да и лицею нужно еще пройти процедуру аккредитации. Все поступившие прошли конкурсный отбор по имеющимся в лицее профилям: математике, физике, информатике, химии и биологии.

По словам министра образования республики Натальи Якимовой, за их образование отвечают лучшие педагоги, многие из которых работают в Сыктывкарском университете.

Филиал разместился в одном из бывших корпусов детского дома имени Александра Католикова. В последние годы детей-сирот стали намного чаще забирать в семьи, в результате число воспитанников детского дома сократилось, и отпала нужда в прежних площадях. Помещения, в которых раньше располагался спальный корпус детского дома, сегодня не узнать. Трудно поверить, но вся реконструкция здания вместе с проектными процедурами заняла всего десять месяцев. Как рассказал «Республике» представитель генподрядчика ООО «СК Кронус» Антон Татоян, в здании проведена полная реконструкция: были убраны все внутренние помещения, к началу строительства оставались только железобетонные перекрытия и голые стены. Порядка восьмидесяти строителей работали на объекте день и ночь.

Как было отмечено на торжественном открытии лицея, филиал обошелся в сто миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов, а расходы на оснащение каждого класса сопоставимы с годовым бюджетом небольшого поселения.

Поздравляя новоиспеченных лицеистов с Днем знаний и новосельем, глава республики Сергей Гапликов попросил ребят помнить, что этими помещениями с ними поделился детский дом, а также выразил надежду, что это здание наполнится духом знаний и незабываемой атмосферой, которая будет передаваться из поколения в поколение лицеистов, создавая для них желание учиться.

Депутат Госдумы Ольга Савастьянова напомнила, что День знаний – это праздник, объединяющий всю страну от мала до велика, потому что в каждой семье есть те, кто учился или сейчас учится:

– День знаний – это символ того, что мы хотим много знать, мы хотим развиваться. Мне бы хотелось, чтобы вы позавидовали себе, потому что вы будете не просто учиться – у вас есть возможность следовать своему призванию.

Для тех лицеистов, кто будет показывать наилучшие результаты в учебе, Ольга Савастьянова пообещала учредить именные стипендии по каждому лицейскому профилю.

– Я тут узнал, что самому молодому преподавателю лицея – 22 года, а самому возрастному – 46 лет. Получается, средний возраст – где-то 30 с небольшим. Да с таким преподавательским коллективом можно горы свернуть, – заметил в своем выступлении член Совета Федерации от Республики Коми Валерий Марков. – Вам дан прекрасный шанс в жизни реализовать свои творческие и интеллектуальные способности. Используйте этот шанс.

Директор лицея Марина Палкина поблагодарила всех учителей и родителей за то, что они помогли привести в порядок помещения после ремонта и подготовить их к приему детей. После торжественной части она провела для гостей экскурсию по филиалу лицея. Глава республики, и.о. мэра города и депутаты посетили столовую, медицинский кабинет и прививочную, библиотеку, учебные классы. Условиям, созданным для лицеистов, без преувеличения, может позавидовать любая школа. Мало того что классы оснащены самым современным оборудованием и мебелью, так еще и каждый класс отличается своим цветом стен, стульев и парт. Вряд ли кому-нибудь из учеников придет в голову нацарапать что-то на таких красивых партах и стульях. В каждом классе есть проекторы, компьютеры и принтеры для учителей. Есть два компьютерных класса, а также мобильные тележки с ноутбуками. Все помещения оформлены в стиле хай-тек, в рекреациях мягкая мебель, фонтанчики с питьевой водой, интернет-стойки с нужной учебной информацией. В кабинете ОБЖ есть даже стрелковый тренажер. Меткость стрельбы отслеживает компьютер. Преподаватель ОБЖ продемонстрировал, как работает тренажер. Новое учебное пособие, о котором вчерашние школьники даже не мечтали, заинтересовало главу республики, и он тоже решил поупражняться в стрельбе. Компьютер отметил попадание в десятку.

Завершая экскурсию, директор лицея поблагодарила республику за помощь в открытии нового корпуса, в котором воплотились в жизнь все мечты. По ее словам, такого лицея, с такими условиями для детей нет ни в одном регионе.

Галина ГАЕВА

Фото rkomi.ru