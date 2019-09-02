В Коми намерены повысить эффективность нацпроектов

В Ухте состоялась пилотная стратегическая сессия. На ней специалисты органов власти, предприниматели и общественники высказали предложения, как усовершенствовать работу по выполнению нацпроектов на уровне городов и районов, сообщает портал правительства региона.

Сессия прошла по поручению Сергея Гапликова. Организатором выступила администрация главы региона, а участие в качестве модераторов приняли резервисты «Команды Республики Коми».

На сессии рассказали об участии органов местного самоуправления в реализации национальных проектов, о механизмах проектного управления. Участники сессии распределились по группам, каждая из которых обсуждала профильный для себя национальный проект. На повестке были «Демография», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура» и «Производительность труда и поддержка занятости». В формате мозгового штурма участники выявили проблемы в реализации нацпроектов на уровне местного самоуправления и предложили, как их решить.

– Результаты работы будут использованы в дальнейшем при корректировке схемы реализации национальных проектов в Республике Коми. Это уникальная площадка для того, чтобы наши идеи были услышаны также и на самом высоком уровне. Результаты этой работы будут направлены в правительство России, – рассказала замначальника управления контроля и протокола администрации главы Коми Татьяна Козлова.

Лина ПЕРОВА

Фото gov.rkomi.ru