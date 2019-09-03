Ушел из жизни тренер Константин Канда

Первого сентября умер Константин Васильевич Канда, который всю жизнь посвятил развитию спорта в Ухте и Республике Коми. Этот специалист был одним из старейших и самых уважаемых в спортивной отрасли региона.

Сообщение о его смерти появилось в официальной группе мини-футбольного клуба «Ухта» в соцсети «ВКонтакте». Константин Канда был известен не только как футбольный тренер, он также внес большой вклад в развитие хоккея, был одним из лучших специалистов по подготовке льда и одним из самых квалифицированных судей по футболу и хоккею.

Ярослав СЕВРУК

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