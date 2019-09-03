Черный квадрат на темных аллеях

Творчество Казимира Малевича, супрематизм и русский авангард стали основной темой культурно-просветительского фестиваля «Темные аллеи». Он уже в пятый раз прошел в саду и в залах Национальной галереи Коми. В последний летний вечер на «Темных аллеях» побывало более пяти сотен сыктывкарцев.

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Малевича, поэтому решили посвятить «Темные аллеи» его творчеству. На площадке около центрального входа в галерею установили инсталляцию «Неудачное приземление черного куба» из сотни разнокалиберных черных кубиков, разбросанных рядом с главным кубом.

Старинный сад около здания галереи украшали инсталляции в духе супрематизма. Разноцветные маски и фигуры загадочно прятались в кустах и выглядывали из-за деревьев.

Для любознательных посетителей прошли лекции: Анна Мишуринская рассказала о связи рейв-культуры и русского авангарда, а видеолекция Надежды Беляевой была посвящена «Черному квадрату». Желающие могли посмотреть фильмы, предоставленные виртуальным филиалом Русского музея.

Органичной частью фестиваля стала масштабная выставка работ участников первой биеннале современного искусства «Арт-коллаборации. Синтез искусств». Она открылась 24 июля и завершит работу в середине сентября.

Для посетителей проводили мастер-классы: по флюид-арту, мультипликации, созданию абстрактной скульптуры. В саду и в галерее были организованы фотозоны. В фойе галереи очередь выстроилась перед большим селфи-зеркалом.

Команда Национальной библиотеки Коми также принимала участие в культурно-просветительской акции. Для всех любителей супрематизма, русского авангарда и искусства в целом библиотекари подготовили фримаркет с бесплатными книгами, нотами, пластинками и открытками. Практически все издания были разобраны. Также библиотекари предлагали гостям акции поучаствовать в познавательной викторине, где нужно было узнать картину по предложенному фрагменту. Самой узнаваемой оказалась картина Петрова-Водкина «Купание красного коня».

Супрематизму был посвящен квест, для участия в котором нужно было установить на свой телефон мобильное приложение.

Сыктывкарский педагог Наталья Филимонова впервые представила в галерее свое искусство – боди-арт: фотоснимки ее самой, видеоролик ее работы. Лицо художницы также было украшено яркими узорами в духе супрематизма. Даже глаза сверкали неземными красками. Как рассказала Наталья «Республике», боди-артом увлеклась не очень давно.

– Мой холст – мое тело! – отметила художница. – Хотела устроиться гримером в театр, но нет вакансии. Сейчас работаю учителем географии в школе.

С работами девушки можно ознакомиться на ее страницах в социальных сетях.

В одном из уголков сада была установлена сцена, на которой выступали музыканты, а в перерыве ведущий играл с публикой в города. В темноте выступили рокеры из Коми, Кировской и Вологодской областей: «Lauxnos», «Один на кухне», «Siom», «Daydream flights» и «Капитан ненавидит море».

Напомним, «Темные аллеи» проводятся в последнюю субботу августа на протяжении уже несколько лет и каждый раз посвящаются новой теме. Ранее это были нуар, магический реализм и творчество Лавкрафта. В прошлом году акция была посвящена научной фантастике, космосу и уфологии. Сейчас дошла очередь и до «Черного квадрата».

Артур АРТЕЕВ

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