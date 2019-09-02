Подготовка к службе организована на качественном уровне

221 призывник из Коми пройдет в этом году подготовку по военно-учетным специальностям. Вопросы подготовки допризывной молодежи к службе в армии рассмотрели на заседании координационного совета по делам ветеранов при главе республики. Заседание провел Сергей Гапликов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

По информации военного комиссара Республики Коми Дмитрия Федина, в образовательных учреждениях региона по итогам 2018 года было охвачено подготовкой по основам военной службы 4252 юноши. Наилучших показателей в этом направлении достигли Усинск и Воркута, а также Сосногорский и Ижемский районы.

В республике созданы и работают региональный центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию и зональные центры в 13 муниципальных образованиях. В этом году планируется создать зональный центр в Усть-Вымском районе. Активная работа по созданию зонального центра ведется в Инте, Сысольском и Койгородском районах.

Работу по военно-патриоти-ческому воспитанию и подготовке к военной службе ведут 88 военно-патриотических клубов региона, ими охвачено более 1,5 тысячи юношей.

Во всех муниципальных образованиях республики созданы и работают штабы местных отделений Юнармии Республики Коми и 151 юнармейский отряд общей численностью более 3,5 тысячи человек.

В 2018 году призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы пять юнармейцев, поступили в военные вузы Министерства обороны Российской Федерации шесть юнармейцев. В этом году изъявили желание поступать в военные вузы 12 юнармейцев.

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в республике осуществляется в образовательных организациях ДОСААФ (Сыктывкар, Ухта, Инта) по специальностям: водители категорий С, Д, Е и специалисты подводных и подземных кабельных линий связи.

В ходе осеннего призыва 2018 года в войска было отправлено 214 специалистов, которые проходят службу в Сухопутных войсках, Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках, Воздушно-космических силах и Росгвардии.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru