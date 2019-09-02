Завершилось досрочное голосование

Осталось меньше недели до 8 сентября – единого дня голосования. В минувшие выходные – 31 августа и 1 сентября – в Коми состоялось досрочное голосование отдельных групп избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях.

Как сообщили «Республике» в Избирательной комиссии Коми, совершены выезды 24 участковых избирательных комиссий по 33 направлениям (в подавляющем большинстве это отдаленные деревни) в шести муниципальных образованиях: в городе Инте, Ижемском, Княжпогостском, Корткеросском, Усть-Куломском, Усть-Цилемском районах. В основном использовался водный и автомобильный транспорт, в том числе повышенной проходимости.

Всего проголосовало 716 избирателей, что составляет 0,9 процента от численности избирателей.

Галина ВЛАДИС

Фото komi.izbirkom.ru