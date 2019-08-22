В правовом поле

Нужно ли согласие бывшего мужа на переуступку права на земельный участок? В каких случаях отец может запретить детям отдых за границей? Можно ли избежать оплаты взносов в садовое товарищество? На вопросы читателей, касающиеся различных отраслей права – трудового, семейного, гражданского, жилищного, наследственного, отвечает референт главы Коми Роман Койдан.

– Хочу оформить договор переуступки права на земельный участок (был приобретен в долгосрочную аренду у муниципалитета), есть нотариально заверенное согласие бывшего супруга (на тот момент были в браке) на совершение всех действий, связанных с вышеуказанным участком. Имеет ли юридическую силу согласие бывшего мужа? Нужно ли новое согласие от него? Или он к этому никакого отношения уже не имеет?

– Для совершения сделки цессии получать какое-либо согласие от бывшего супруга не требуется.

– Я мать двоих детей. Хочу отвезти их на отдых за границу – в Абхазию. От их отца нужно разрешение?

– Дети могут свободно перемещаться с одним из родителей за пределы территории России. Единственное исключение – наличие заявления, поданного другим родителем в миграционную службу МВД, о запрете выезда ребенка за пределы территории страны. Уточните в ФМС МВД о наличии заявления на запрет, если такое заявление не подавалось – можете выезжать. Разрешение не нужно.

– Подскажите номер закона (или приказа), которым установлен дополнительный отпуск многодетным родителям (две недели). Распространяется этот приказ на военнослужащих по контракту или нет?

– При ответе цитирую положения Трудового кодекса Российской Федерации:

Ст. 262.2 ТК РФ «Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время».

Ст. 263 ТК РФ «Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается».

Иных дополнительных гарантий нет, распространяется на гражданского служащего, при выполнении военной обязанности, в т.ч. по контракту, – не распространяется. У военнослужащих свои положения и гарантии, с которыми вы можете ознакомиться у работодателя.

– Что будет, если не платить садовому товариществу за используемые сотки земли? В нашем обществе председатель и бухгалтер подняли оплату за сотку земли с 150 до 300 рублей. Я слышала, что если выйти из состава садового товарищества, то можно платить только за электричество, а больше ни за что платить не надо.

– Если вы не будете в полной мере оплачивать предъявленный вам на оплату счет, то велика вероятность, что СНТ обратится в отношении вас с иском в суд, в случае удовлетворения которого данные суммы у вас будут взыскивать принудительно. Выйти из состава СНТ может любой гражданин, в том числе и вы, но это не освободит собственников земельных участков в СНТ от несения расходов за обслуживание общего имущества СНТ.

Подготовила Людмила ВЛАСОВА