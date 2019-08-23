«Демография»: стимулирование рождаемости, поддержка семей, долгая здоровая жизнь

«Республика» продолжает серию публикаций о том, что уже сделано в регионе и намечено сделать в рамках указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В медиапроекте, посвященном реализации в Коми национальных проектов, участвуют телеканал «Юрган», информационное агентство «Комиинформ», журнал «Регион» и газета «Республика». О том, что включает в себя нацпроект «Демография» и как это скажется на качестве жизни населения республики, рассказал министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин.

Ключевые направления

Национальный проект «Демография» призван повысить рождаемость, продолжительность и качество жизни граждан, окружить заботой старшее поколение. Это цели глобального национального масштаба. Соответственно, нацпроект включает в себя пять направлений: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Минтруд Коми участвует в реализации трех первых подпроектов.

Для достижения этих целей и на федеральном, и на региональном уровне вводится целый комплекс различных мер, в том числе мер социальной поддержки. И в первую очередь мер поддержки семей с детьми.

– Дело в том, что в последние годы в России отмечается снижение рождаемости. Это общенациональная проблема, которая, к сожалению, коснулась и Республики Коми. Проблема рождаемости актуальна достаточно давно, и государство ищет различные пути ее решения. Так, в 2007 году были приняты материнский капитал и новые пособия, что привело к мощному всплеску рождаемости. Сейчас в детородный возраст (25-29 лет) начали вступать женщины из малочисленного поколения 90-х годов. Однако мы связываем причину снижения рождаемости прежде всего с экономикой, с уровнем дохода семей. Поэтому мерами нашего воздействия на увеличение рождаемости будут и остаются экономические – финансовая поддержка семей с детьми, – рассказал министр.

Поддержка при рождении ребенка

Одна из наиболее востребованных мер поддержки – ежемесячная выплата на первого ребенка для семей с низкими доходами. Выплата предоставляется, если доход на одного человека ниже полутора прожиточных минимумов. В Коми один прожиточный минимум – это около 13 тысяч рублей, если умножить на полтора и на количество человек в семье, можно получить искомую сумму. Если у семьи доход меньше, она имеет право на эту выплату.

По состоянию на 1 августа 2019 года за получением данной выплаты впервые обратилось 1046 человек. Выплата произведена 2058 заявителям на сумму 165,9 миллиона рублей.

Еще одна региональная выплата – за третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. При рождении третьего ребенка в семье с доходом ниже полутора прожиточных минимумов на человека в Коми доплачивается сумма в размере прожиточного минимума.

В республике эти меры поддержки получают 50 процентов семей. Президент страны предложил сделать пороговым для получения выплаты два прожиточных минимума, и этот показатель вводится уже с 1 января 2020 года. По оценочным данным, в республике число семей, которые смогут получать такую поддержку, возрастет до 70 процентов.

К федеральным мерам поддержки каждый регион добавляет свою составляющую. В Коми это знаменитый региональный семейный капитал – 150 тысяч рублей – один из самых больших среди всех субъектов России. Деньги выплачиваются при рождении первенца и при рождении третьего ребенка без применения каких-либо критериев нуждаемости. 150 тысяч – это 10 процентов от стоимости небольшой однокомнатной квартиры. То есть молодая семья может без дополнительных кредитов уплатить первоначальный взнос на покупку жилья.

Таким образом, с учетом федерального материнского капитала, который выплачивается за рождение второго ребенка, в Коми семьи будут получать выплаты и за первого, и за второго, и за третьего ребенка. Материнский капитал составляет сейчас 453 тысячи рублей, региональный семейный капитал за первого и третьего ребенка – 150 тысяч рублей.

Также в Коми повышен размер пособия беременным женщинам и кормящим матерям на приобретение продуктов, сохранена такая мера, как возмещение расходов на проезд в медицинские организации беременным женщинам из отдаленных местностей.

Выплаты на подросших детей

Помимо названных пособий семьи с маленькими доходами, где подрастают дети, могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки. Семье с доходами ниже прожиточного минимума назначается пособие на ребенка. Прежде оно составляло всего 50 рублей. Сейчас на малыша до полутора лет размер федерального пособия повышен до одного прожиточного минимума. Со следующего года такое пособие будет выплачиваться на детей до трех лет.

– Если речь идет о школьниках, мы повышаем наши региональные выплаты в два раза – по некоторым позициям они будут составлять три тысячи рублей на одного ребенка, плюс еще всевозможные выплаты. Если семья многодетная, повышаем выплату на проезд школьников до 500 рублей – больше, чем стоит проездной билет. Это позволит семьям не экономить на проезде, дети смогут добираться на общественном транспорте не только до школы, но и ездить на секции, в музыкальную школу и так далее. Такие выплаты многодетные семьи будут получать на каждого ребенка, причем независимо, покупает такая семья проездной билет или нет, – пояснил Илья Семяшкин.

Кроме того, будет реализовано предложение общественников: если ребенок из многодетной семьи достиг 23 лет и еще учится в техникуме или в институте на территории республики, семья будет продолжать получать пособие на ребенка, пока он находится на иждивении родителей.

По словам министра, власти подумали и о том, что к 1 сентября надо собрать ребенка в школу – купить одежду, обувь:

– Надо поддерживать все семьи, но в первую очередь наша защита должна доставаться семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В этом году размер пособия на покупку одежды и обуви к 1 сентября увеличен. Было четыре тысячи рублей, сейчас будет 6,5 тысячи. Предусмотрена градация: если в семье один ребенок, то пособие выплачивается раз в три года, если два ребенка – то через год, если в семье трое детей – то это ежегодное обеспечение.

Технология социального контракта

Недавно совместно с Минфином России Минтруд Республики Коми провел большое исследование, которое показало глубину бедности. 2770 рублей – сумма, которой не хватает некоторым домохозяйствам, чтобы выйти за черту бедности.

– Мы намерены уровень бедности в регионе сократить в два раза. Для этого малообеспеченным семьям с детьми предлагается заключить так называемый семейный социальный контракт, – рассказал Илья Семяшкин.

Социальный контракт – технология, позволяющая людям, которые хотят выйти из кризисной ситуации, получить финансовую передышку, улучшить свои финансовые возможности. Ежемесячно семья получает по полторы тысячи на каждого из родителей и по пять тысяч на каждого ребенка. То есть пособие на четырех человек составляет 13 тысяч рублей и выплачивается в течение полугода. В свою очередь семья должна выполнить ряд условий: найти работу, переобучиться, предпринять шаги по выходу из кризиса.

Если семья пьющая, социальному контракту предшествует так называемый предконтракт – в нем прописан перечень мероприятий по выходу семьи из социально опасного положения, в том числе кодирование, улучшение семейных отношений. То есть деньги даются той семье, которая действительно готова справиться со своими сложностями.

Пока эксперимент проходит в двух районах, это 10 процентов населения региона. В месяц обращается 50 человек.

– Контракт дал возможность показать на российском уровне, что мы с этой технологией работаем хорошо, и Коми вошла в пилотный проект России по снижению уровня бедности населения. Со следующего года благодаря федеральным средствам 3,5 тысячи человек ежегодно будут получать это пособие и выходить из бедности. Люди получают шанс что-то изменить в своей жизни. Возможно, это будет связано с переездом, с вахтовой работой. Все профильные ведомства – муниципалитет, служба занятости, соцзащита, образование – каждый в своей части готов помочь. В протоколе действий прописано 36 мероприятий. Возможности у районов разные, но в целом стандарт помощи семье мы выдерживаем в каждом районе, всем миром помогаем, все субъекты профилактики работают с этими семьями, – пояснил министр.

Переобучение

Нацпроект «Демография» включает в себя в том числе комплекс мер по трудоустройству и переобучению женщин, их адаптации после окончания декретного отпуска. В республике такой опыт уже есть, и в рамках нацпроекта предусмотрено федеральное софинансирование на переобучение женщин новым специальностям. То есть, находясь в декрете, женщина фактически может получить второе образование. Этот механизм был запущен предыдущими указами президента, сейчас он продолжен в регионах и со следующего года будет усилен. На переобучение и повышение квалификации будет направлено не менее 1490 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Следующее из направлений, которое реализует минтруд, – профессиональное переобучение людей предпенсионного возраста. Для старшего поколения это очень важно, так как с развитием цифровых и других технологий многое меняется, и зачастую людям бывает сложно адаптироваться в новых условиях.

– Ежегодно мы должны переобучать 411 предпенсионеров – давать им возможность развиваться в своей профессии, получить новые знания, навыки и умения, чтобы в новых экономических условиях оставаться на рынке труда востребованными. Люди это понимают и обращаются за данной услугой. На эти цели в 2019 году предусмотрено 32,3 миллиона рублей, в том числе 30,7 миллиона – федеральные средства, 1,6 миллиона – республиканские, – рассказал эксперт.

Активное долголетие

По словам Ильи Семяшкина, если в силу возраста и заболеваний человек уже не может трудиться, правительство Коми старается создать для него условия для достойной жизни на пенсии:

– Совместно с республиканским советом ветеранов минтруд запустил свой внутренний региональный пилотный проект – клубы активного долголетия. Самое страшное, что происходит с человеком, когда он заканчивает свою трудовую деятельность, это потеря социальных связей, человек чувствует себя ненужным и живет меньше. Клубы активного долголетия помогают тем, кто уже вышел на пенсию, не потерять социальные связи. Другая важная составляющая основа для долголетия – психологическое здоровье. Одно из важных направлений – внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. Мы начали внедрять востребованные технологии, приобретать оборудование, которое помогает в восстановлении и оздоровлении, и видим положительный отклик от людей, которые находятся на социальном обслуживании. Пока мы делаем это за свой счет, но если войдем в федеральный проект, будем получать на эти цели федеральное софинансирование. Принять участие в федеральном пилоте по внедрению системы долговременного ухода Коми планирует в 2020 году.

Подготовила Лина ПЕРОВА