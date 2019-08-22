Самый северный агропарк

В Сосногорске торжественно запущен тепличный комплекс пятого поколения по выращиванию овощей

В преддверии своего дня рождения республика получила большой и ценный подарок – 20 августа в Сосногорском районе состоялось мероприятие по завершению строительства комплекса современных теплиц. Отныне они круглый год будут обеспечивать население региона свежими экологически чистыми овощами. Фактически это самый северный тепличный комплекс в стране и самый крупный инвестпроект за последнее десятилетие в агропромышленном комплексе Коми.

Трудное начало

Стоимость проекта – 3,6 миллиарда рублей. В комплекс вложены собственные средства инвестора и заемные. Общая площадь тепличного комплекса – 12,6 гектара.

О том, как реализовывался этот поистине масштабный проект, журналистам напомнил главный куратор стройки – вице-премьер республиканского правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев:

– Когда два года назад мы пришли на эту площадку, здесь посреди пустого поля стояли заброшенная свиноферма, какие-то строения и остатки фундамента старой теплицы. Все это пришлось расчищать. Только в подготовку площадки вложили около ста миллионов рублей.

В процессе дальнейших работ строители нарвались на большой газопровод, который даже не значился в чертежах. По словам Анатолия Князева, его сил как министра и вице-премьера не хватило, чтобы решить эту проблему, и пришлось попросить подключиться к решению вопроса главу республики. Газпром пошел навстречу, газопровод перенесли, и стройка продолжилась. Все эти два года были очень напряженными. Как признался министр, сюда он приезжал, наверное, раз 300.

Пришлось столкнуться и со сложностями иного порядка. Дело в том, что, пока длилось строительство, приоритеты российского минсельхоза изменились: страна обеспечила себя необходимым количеством теплиц, больше строить уже не нужно, поэтому федералы убрали все субсидии, которые получали «тепличники», занимающиеся строительством подобных комплексов. Республика не смогла получить федеральную субсидию на прямые понесенные затраты по строительству. Убрали даже субсидирование процентных ставок по кредитам, но Коми успела получить хотя бы эту меру поддержки.

– Как бы то ни было, мы вовремя реализовали этот проект, – констатировал Анатолий Князев. – Это суперсовременная теплица пятого поколения, здесь урожайность в два раза выше, чем в стандартных теплицах, поэтому надеемся, что себестоимость продукции будет ниже. Ожидаем увидеть результаты до конца этого года – должны получить в пределах трех тысяч тонн огурцов и помидоров, а уже в 2020 году выйдем на полную проектную мощность – около 10 тысяч тонн овощей закрытого грунта.

О том, насколько важна для региона продуктовая независимость, можно понять на примере недавних событий, когда из-за аварии на железной дороге за два дня в Воркуте опустели полки всех сетевых продовольственных магазинов. С полок смели все, не осталось даже кислого молока, привел показательный пример министр сельского хозяйства. Поэтому, подчеркнул он, республика должна поэтапно решать проблему продовольственной безопасности, самостоятельно обеспечивать себя всеми необходимыми продуктами. И по обеспечению свежими овощами круглый год такой шаг сделан.

Журналист «Республики» поинтересовался у министра, когда комплекс начнет себя окупать.

– Тут технология выращивания овощей немного другая. Благодаря установкам, которые перерабатывают газ в электроэнергию, себестоимость электричества на выходе составляет два рубля за киловатт, а средняя цена по республике – шесть рублей. Мы на этом сэкономим. И производительность этих теплиц в два раза выше, чем стандартных. Если, допустим, стандартная собирает 35-40 килограммов на квадратный метр в год, то здесь – 70-75 килограммов. Так что, полагаю, комплекс окупит себя за пять-шесть лет.

В штате комплекса будет 250 человек. Более 50 человек уже приступили к работе. С подготовкой специалистов помог республиканский агропромышленный техникум. Сейчас набор работников продолжается – нужны электрики, инженеры, газовики, обслуживающий персонал.

Плоды сотрудничества

Торжественное мероприятие по запуску тепличного комплекса собрало много гостей – из Сыктывкара прибыла целая делегация работников АПК во главе с руководством профильного министерства. В числе гостей были министры и мэры, депутаты Госдумы России и Госсовета Коми. Приехал на открытие агропредприятия и глава республики Сергей Гапликов.

Церемония началась с показа презентационного фильма, в котором запечатлены все вехи строительства – от забивки первых свай до доводки оборудования. При строительстве использовались в том числе отечественные материалы. Стекло, бетон, лампочки и многое другое – российские.

Затем со словами приветствия выступил глава республики:

– Дорогие друзья, сегодня мы становимся свидетелями запуска уникального комплекса, который по праву можно назвать агропарком. Здесь используются самые современные технологии, научные и практические разработки, которые доказывают, что на Крайнем Севере при слаженной работе и условиях партнерства можно выращивать уникальную, качественную продукцию. Хочу поблагодарить всех участников этой большой стройки. В самые сжатые сроки, учитывая наши климатические условия, мы сумели возвести комплекс. Республика Коми была, есть и будет надежным партнером любого инвестиционного проекта. Это самый крупный инвестпроект за последнее десятилетие в регионе в агропромышленном комплексе. В преддверии Дня республики не только Сосногорский район, но и вся республика получила огромный подарок. Поздравляю всех с этим замечательным событием.

Слова благодарности партнерам – правительству республики, инвесторам и строителям высказал и генеральный директор ООО «Тепличный комплекс «Сосногорский» Павел Трусагин.

– Мы проделали колоссальный объем работы, но многое еще впереди: ввод объекта в эксплуатацию, возврат средств, выделенных из бюджета на объект, – отметил он, заверив, что в течение месяца будет налажена качественная работа всех систем.

Генеральный директор науч-но-производственной фирмы «ФИТО» Дмитрий Лашин обратил внимание на уникальные технологии:

– Наша компания строит много тепличных комплексов, но это действительно самый северный из самых современных тепличных комплексов, здесь применены самые передовые технологии. На сегодняшний момент мы действительно вышли на финишную прямую, заканчивается благоустройство, идут отделочные работы, одна из теплиц полностью передана заказчику, рассадное отделение уже эксплуатируется, произведен ее тестовый запуск.

Симбиоз технологий

После этого гостей пригласили непосредственно в теплицы. Чтобы туда попасть, необходимо было облачиться в шапочки, накидки и бахилы.

В святая святых – рассадное помещение – из соображений безопасности для растений допустили не всех, а только небольшую группу. Здесь подрастает рассада томата, посаженная 12 июля. Это голландский гибрид помидора – Мерлис кистевой красный, очень урожайный и устойчивый к болезням.

Часть рассады поместили в тележки и на глазах посетителей перевезли в производственный блок, где предложили главе и сопровождавшим его лицам поучаствовать в посадке растений.

Процесс высадки главный агроном предприятия Дмитрий Наволоцкий сопровождал пояснениями. Рассаду помещают на вегетационный мат – брикет с грунтом, в который вставлена капельница, чтобы напитать его водой с удобрениями. Капельницу убирают, покрывают мат пленкой, и на этой пленке растение пробудет две недели. Это нужно, чтобы корневая система томата полностью наполнила грунтовый кубик. Через две недели пленка убирается, и растение вживается в вегетационный мат. Ко времени цветения в теплицу запустят импортных шмелей. Бамбуковые палочки, поддерживающие растения на первоначальном этапе, тоже выписаны из-за границы. Затем подросшие томаты подвяжут на клипсу к стебледержателю. А первые плоды появятся уже через 30 дней.

Главное преимущество производственного блока в том, что он оснащен системой Ultra Clima (ультра-климат), позволяющей контролировать температуру и влажность воздуха. Воздух нужной температуры, обогащенный углекислым газом, что необходимо для роста растений, циркулирует в производственных тубах под лотками с рассадой.

– Это полузакрытые теплицы, которые запитываются воздухом снаружи. По краям теплицы стоят клапаны, через которые поступает воздух. В зимнее время мы эти клапаны прикроем – для поступления свежего воздуха останется небольшое отверстие, а летом в жару захваченный снаружи воздух будет проходить через панели увлажнения, охлаждаться и охлаждать теплицу. Тем самым создавать идеальные условия для роста и развития томата и огурца. Растения растут дольше, быстрее, соответственно дают больший урожай, чем в традиционных теплицах, – резюмировал главный агроном.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы главы Коми