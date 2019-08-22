Комфортная среда

В Сыктывкаре подрядчик приступил к ремонту еще четырех дворовых территорий. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас подрядная организация активно ведет работы по благоустройству дворов по улице Ленина, 41, 43, Малышева, 13 и Морозова, 156. Там производится демонтаж бортовых камней и снятие дорожного покрытия.

На данный момент завершаются работы по ремонту дворов по улице Кутузова, 5 и Тентюковская, 125. Подрядчику осталось заменить освещение, установить во дворах урны и скамейки. Кроме того, во дворе дома 125 по улице Тентюковской дополнительно будет установлена детская площадка.

Ранее были завершены работы по благоустройству пяти дворовых территорий. Так, на сегодня заасфальтированы дворы по следующим адресам: Октябрьский проспект, 152, Магистральная, 11, 15, 17, 19, Кутузова, 5, Тентюковская, 125.

Работы в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» планируется завершить до 30 сентября, сообщили в столичной мэрии.

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара