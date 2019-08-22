Как вы снимаете напряжение на работе?

Минздрав предложил устраивать физкульт-брейки на работе. Работодателям следует делать для сотрудников перерывы на занятия физкультурой, чтобы снизить стресс и напряжение. Об этом говорится в разработанной экспертами минздрава программе «Укрепление здоровья работающих», сообщает РИА «Новости». Сотрудники смогут в течение 10 минут заниматься йогой, пилатесом или зарядкой. Причем такие перерывы должны проводиться не реже раза в день.

Дмитрий Латынин, депутат совета Усинска:

– Сама по себе идея возрождения физкультурных пауз на производстве и в учреждениях имеет смысл. Только предложение мин-здрава следует адресовать самому минздраву во взаимодействии с минспорта с целью разработки типовых комплексов упражнений производственной гимнастики с учетом условий труда работников (производство/офис) и возраста. А занятия йогой и пилатесом граждане страны пусть выбирают в свободное от работы время в частном порядке. В свою очередь, руководителям предприятий и учреждений можно рекомендовать создание оздоровительных комнат с комплектами тренажеров, гантелей, инвентаря для подвижных игр.

Жанна Брага, директор Усинского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

– Совместно с сотрудниками учреждения мы проводим физкульт-брейки (благо, что есть тренажерный зал), организуем субботники. Хорошее предложение ввести перерывы с физкульт-паузой, мы поддерживаем и предлагаем всем присоединиться и одобрить. Мы за спорт и хорошее настроение в коллективе.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам НУЗ «Узловая больница на станции Микунь ОАО «РЖД», Усть-Вымский район:

– Замечательная тема, которой озадачены достойные работодатели России и Минздрав Республики Коми. Например, ОАО «РЖД» разработало положение о развитии массовой физической культуры и спорта среди работников компании. Мы как негосударственное учреждение здравоохранения пытаемся для себя локальную программу по ЗОЖ сверстать. Как раз включим туда эти 10 минут. За неимением, как в Китае, внедренной в массовое сознание и культивируемой необходимости занятия физкультурой на рабочем месте это будет восприниматься, мягко говоря, с иронией. Однако, признайтесь, каждый на рабочем месте хоть какой-то да делает физминимум, хотя бы когда-то. Вот и я перемежаю на работе вынужденную пассивность с активностью, никогда не отказываясь куда-то сбегать, что-то перенести, где-то помочь с «грубой мужской силой». Ну и максимально пешком, по возможности везде, бассейн ежедневно.

Галина Красильникова, пенсионер, Усть-Цилемский район:

– Физкульт-брейки – это хорошо. Но главное внимание надо обратить на режим работы сотрудников. Знаю, что многие работают на износ, сидят допоздна, берут работу домой без дополнительной оплаты. У частников 12-часовая смена – не редкость.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото health.mail.ru